Chủ tịch Viện phim Mỹ diện đầm Lê Thanh Hòa ở Oscar

Tại lễ trao giải điện ảnh lần thứ 95 tối 12/3 ở Los Angeles, nhà sản xuất điện ảnh Janet Yang xuất hiện trong bộ đầm dáng cape, phần cổ áo đính kết hoa 3D từ kim loại, pha lê. Bà kết hợp kiểu tóc búi đơn giản và son màu magenta - sắc màu thống trị năm nay, giày ánh kim và clutch trắng đính đá.

Trang phục thuộc bộ sưu tập Sa Vũ ra mắt hồi tháng 4/2022 của Lê Thanh Hòa. Nhà thiết kế cho biết êkíp của Yang liên hệ với anh trước Oscar hai tháng để đặt may trang phục. "Ngay khi thấy thiết kế này, họ thích thú vì đáp ứng được yêu cầu: Vừa toát lên vẻ quyền lực ở cầu vai, vừa có những chi tiết đính kết thủ công, giúp tăng vẻ lộng lẫy và mạnh mẽ", Lê Thanh Hòa nói.

Sau một tuần trao đổi, anh và đội ngũ bắt tay thực hiện trong tám ngày, với hai người thợ đính kết liên tục suốt năm ngày.

Theo CNBC, trước lễ trao giải lớn bậc nhất Hollywood, Yang ưu tiên chăm sóc bản thân để có vẻ ngoài rạng rỡ. Bà ngủ đủ tám tiếng mỗi đêm, chơi với mèo cho thư giãn và tự nấu bữa tối ở nhà. "Ngay cả việc rửa bát cũng trở thành liệu pháp tinh thần vào thời điểm này, khi mọi thứ trở nên thực sự bận rộn", bà nói.

Sinh năm 1956 tại New York, Janet Yang là một nhà sản xuất điện ảnh Mỹ. Theo Variety, bà là người châu Á đầu tiên và người phụ nữ thứ tư giữ vị trí Chủ tịch của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Yang theo học tại Học viện Phillips Exeter, Đại học Brown, lấy bằng MBA tại Đại học Columbia. Là một trong những người quyền lực nhất Hollywood hiện nay, Janet Yang thường xuyên làm việc với các nhà làm phim như Oliver Stone và Kathryn Bigelow. Bà từng đoạt giải Emmy và Quả Cầu Vàng với các tác phẩm điện ảnh The Joy Luck Club, High Crimes.

Từ đầu năm tới nay, các thiết kế của Lê Thanh Hòa được nhiều sao quốc tế lựa chọn nhờ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh trên các nền tảng kỹ thuật số. Tại lễ trao giải Grammy vừa qua, ca sĩ Miranda Lambert, Jordan Chiles, Sevyn Streeter khoe dáng trên thảm đỏ trong những bộ đầm đa phong cách của anh. Đầu tháng 2, MC gốc Việt Jeannie Mai được tôn đường cong với đầm đuôi cá, cúp ngực tại một sự kiện ở Atlanta. Tại Liên hoan phim Sundance 2023 hồi tháng 1, diễn viên Bella Thorne chọn đầm xuyên thấu thuộc bộ sưu tập Sa Vũ.

Lê Thanh Hòa sinh năm 1985, tốt nghiệp thủ khoa ngành thời trang, khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kiến trúc TP HCM. Nhiều người đẹp Việt chọn trang phục của anh như Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Kỳ Duyên, H’Hen Niê, Thùy Tiên, Phạm Hương, Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà.

Các bộ sưu tập của anh từng được giới thiệu ở Đẹp Fashion Show, Elle Show, Vietnam International Fashion Week... Một số show cá nhân gây chú ý của nhà thiết kế gồm Lam Vũ, The Oriental Sun, Another Day, Sa Vũ, An. Lê Thanh Hòa sẽ bắt tay đạo diễn Long Kan tổ chức show Resort 2023 vào tháng 4 tại TP HCM.

Ý Ly