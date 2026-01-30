Chủ tịch Venicii: 'Runner Việt phải được mặc đồ Việt đạt chuẩn quốc tế'

Từ trải nghiệm cá nhân, Chủ tịch Venicii theo đuổi mục tiêu để runner Việt được mặc đồ Việt đạt chuẩn quốc tế, chọn VnExpress Marathon làm nơi hiện thực hóa khát vọng.

Đồng hành cùng VnExpress Marathon trong vai trò đối tác chiến lược, Velosar - thương hiệu thời trang thể thao thuộc hệ sinh thái Venicii không chỉ xem đây là một hợp tác tài trợ, mà là bước đi dài hạn để hiện thực hóa triết lý "runner made for runner".

Với nền tảng sản xuất đạt chuẩn quốc tế và trải nghiệm trực tiếp của đội ngũ lãnh đạo trên đường chạy, Venicii đặt mục tiêu chuyển hóa những tiêu chuẩn toàn cầu thành sản phẩm phù hợp với thể trạng, khí hậu và thói quen vận động của runner Việt.

Theo Chủ tịch HĐQT Phan Minh Chính, VnExpress Marathon là hệ sinh thái hiếm hoi hội tụ đủ quy mô cộng đồng, năng lực tổ chức và dữ liệu vận động để thương hiệu Việt có thể thử nghiệm, hoàn thiện và đồng hành lâu dài cùng người chạy bộ.

Ông Phan Minh Chính, Chủ tịch HĐQT Venicii chia sẻ về mối quan hệ hợp tác với VnExpress Marathon. Ảnh: Tùng Đinh

- Sau mùa giải đầu tiên đồng hành, đâu là những yếu tố khiến Velosar quyết định nâng tầm hợp tác với VnExpress Marathon?

- Sau mùa giải 2025, chúng tôi có đủ dữ liệu và trải nghiệm thực tế để đưa ra quyết định này. VnExpress Marathon hiện là hệ thống giải chạy có mức độ tổ chức chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, cả về quy mô lẫn chất lượng vận hành.

Ra đời từ năm 2019, hệ thống hiện tổ chức trung bình 12-13 giải mỗi năm, có thời điểm cao điểm lên tới hai giải trong một tháng. Bên cạnh các giải chính quy, VnExpress Marathon còn mở rộng sang các giải dành cho doanh nghiệp và hoạt động cộng đồng. Hệ sinh thái này đã tiếp cận khoảng 300.000 runner, gần như bao trọn cộng đồng chạy bộ phong trào tại Việt Nam.

Quan trọng hơn, hai bên chia sẻ chung một định hướng dài hạn: nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua thể thao, thay vì dừng lại ở một hoạt động tài trợ ngắn hạn. Với Velosar, VnExpress Marathon là nền tảng phù hợp để hiện thực hóa sứ mệnh đó.

- Đâu là yếu tố khiến VnExpress Marathon đủ tin cậy để Velosar đầu tư dài hạn, thay vì hợp tác theo từng giải?

Điểm khác biệt nằm ở tính hệ thống và khả năng ứng dụng công nghệ. VnExpress Marathon không tổ chức các giải rời rạc, mà phát triển theo mô hình chuỗi, có lộ trình rõ ràng và nhất quán.

Dưới sự vận hành của FPT Online, công nghệ được áp dụng xuyên suốt từ khâu đăng ký, vận hành đến trải nghiệm của vận động viên trên đường chạy. Sự chỉn chu đó tạo ra niềm tin để chúng tôi đầu tư dài hạn, thay vì tiếp cận theo cách thử nghiệm.

Lễ ký kết hợp tác diễn ra chiều 28/1 tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh

- Velosar có nền tảng sản xuất đạt chuẩn quốc tế. Khi làm sản phẩm cho runner Việt, đâu là thách thức lớn nhất mà ông và đội ngũ phải giải quyết?

- Thương hiệu chúng tôi thuộc hệ sinh thái sản xuất của Pro Sport Group - đơn vị sở hữu hệ thống nhà máy đạt tiêu chuẩn cao, từng gia công cho các thương hiệu thể thao toàn cầu như Adidas, Nike, Puma.

Thách thức không nằm ở năng lực sản xuất, mà ở việc chuyển hóa các tiêu chuẩn quốc tế thành sản phẩm phù hợp với thể trạng, khí hậu và thói quen vận động, chi tiêu của runner Việt. Trong hợp tác với VnExpress Marathon, toàn bộ sản phẩm được phát triển ở phân khúc chất lượng cao nhất, coi đây là một sự "tri ân" cho cộng đồng chạy bộ, thay vì tối ưu theo chi phí.

- Vậy Velosar muốn được cộng đồng runner nhìn nhận như thế nào thông qua các sản phẩm?

- Chúng tôi muốn khẳng định triết lý "Runners made for Runners", sản phẩm được thiết kế bởi chính những người hiểu và trải nghiệm chạy bộ. Chúng tôi không chỉ cung cấp trang phục thi đấu, mà hướng đến việc đồng hành cùng lối sống vận động, khỏe mạnh và bền bỉ. Thông qua VnExpress Marathon, chúng tôi có cơ hội lắng nghe phản hồi trực tiếp từ cộng đồng, từ đó hoàn thiện sản phẩm theo nhu cầu thực tế.

Dàn pacer VM Hải Phòng 2025 sử dụng áo của thương hiệu Velosar. Ảnh: VnExpress Marathon

- Là người trực tiếp chạy bộ, trải nghiệm đó ảnh hưởng thế nào đến cách ông và đội ngũ phát triển sản phẩm?

- Bản thân tôi là runner thường xuyên tham gia các giải. Việc trực tiếp thi đấu giúp tôi và đội ngũ nhận diện rõ những yêu cầu kỹ thuật khắt khe của trang phục chạy bộ, từ độ thoáng khí, trọng lượng, khả năng thấm hút đến hạn chế ma sát khi vận động cường độ cao. Mọi thiết kế đều phải trả lời được câu hỏi: runner có thực sự cần điều này không.

Từ đó, đội ngũ R&D của Velosar làm việc cùng các đối tác sản xuất để tinh chỉnh từng chi tiết. Chúng tôi kế thừa kinh nghiệm từ hệ thống nhà máy từng gia công cho các thương hiệu quốc tế, nhưng mục tiêu là đưa những tiêu chuẩn đó vào một thương hiệu Việt, phục vụ người Việt.

Chủ tịch Venicii: 'Runner Việt phải được mặc đồ Việt đạt chuẩn quốc tế' Ông Phan Minh Chính chia sẻ về mối quan hệ hợp tác với VM. Video: Văn Ngọc

- Trong bức tranh dài hạn, Velosar nhìn mối quan hệ với VnExpress Marathon đóng vai trò như thế nào trong chiến lược phát triển thương hiệu và cộng đồng runner Việt?

- Chúng tôi nhìn hợp tác này trong một bức tranh dài hạn. Trong 5 năm tới, Velosar đặt mục tiêu đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng runner Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp hơn. Trong 10 năm, chúng tôi hướng đến việc xây dựng một thương hiệu thể thao Việt có vị thế trên thị trường quốc tế.

VnExpress Marathon là đối tác quan trọng trong hành trình đó, khi cả hai cùng theo đuổi phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ và đặt trải nghiệm con người làm trung tâm. Hợp tác này cũng mở ra khả năng mở rộng sang nền tảng chạy ảo vRace, các dòng sản phẩm thể thao phong cách sống và mô hình bán hàng kết hợp online, offline.

Trong bối cảnh phong trào chạy bộ Việt Nam phát triển mạnh, sự kết hợp giữa doanh nghiệp sản xuất, nền tảng tổ chức giải và cộng đồng runner được xem là hướng đi giúp nâng tầm chất lượng, thay vì chỉ tăng trưởng theo số lượng.

Lan Anh