Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm dự án metro số 3 Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ngày 29/1 đến thăm dự án metro số 3 Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3, với điểm đầu là ga Nhổn và kết thúc là ga Hà Nội, là một trong những dự án giao thông trọng điểm của thành phố nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện hệ thống vận tải công cộng và nâng cao chất lượng môi trường đô thị.