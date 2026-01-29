Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm dự án metro số 3 Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ngày 29/1 đến thăm dự án metro số 3 Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
Tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3, với điểm đầu là ga Nhổn và kết thúc là ga Hà Nội, là một trong những dự án giao thông trọng điểm của thành phố nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện hệ thống vận tải công cộng và nâng cao chất lượng môi trường đô thị.
Tuyến metro số 3 nhận được nguồn hỗ trợ tài chính lớn từ Pháp, với hơn 500 triệu euro (hơn 597 triệu USD) vốn ưu đãi do Kho bạc Pháp và Cơ quan Phát triển Pháp cung cấp. Dự án còn nhận được các khoản tài trợ quy mô lớn từ Ngân hàng Phát triển châu Á và EIB Global, một bộ phận toàn cầu của Ngân hàng Đầu tư châu Âu.
EU mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như thương mại - đầu tư, nông nghiệp, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Bên cạnh đó, khối cũng mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng công bằng, cơ sở hạ tầng và kết nối giao thông tương xứng với tầm mức quan hệ, trở thành hình mẫu hợp tác giữa EU với một quốc gia Đông Nam Á.
Ông Costa phát biểu tại dự án metro số 3.
Phát triển hạ tầng, bao gồm các tuyến metro đô thị, giao thông xanh, đường sắt, cảng biển, sân bay, đường sắt cao tốc, là lĩnh vực mà EU nhận thấy còn nhiều tiềm năng và mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam.
Sau chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Cao ủy EU phụ trách hạ tầng dự kiến sắp có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam để trao đổi về hợp tác cụ thể, bao gồm hợp tác với Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và các dự án song phương với các nước thành viên EU.
Cùng ngày, ông Costa tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ông Costa, 64 tuổi, từng là thủ tướng Bồ Đào Nha giai đoạn 2015-2024 và giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu, cơ quan định hướng chính trị cao nhất của EU, kể từ tháng 12/2024.
Ông Costa xem tài liệu giới thiệu về Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử và các vị hiền triết. Năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho lập Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu, là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu nghe giới thiệu về các bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Năm 1484, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu dựng bia tiến sĩ để vinh danh những bậc đỗ đại khoa tại Văn Miếu. 82 tấm bia tiến sĩ đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới.
Ông Costa ghi sổ lưu niệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhận quà lưu niệm trong chuyến tham quan.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu hôm nay hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường. Hai lãnh đạo sau đó công bố Việt Nam và EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định EU coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực ASEAN và trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, là đối tác chia sẻ điểm đồng với EU về tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ thương mại tự do, tự do hàng hải.
Ảnh: Giang Huy