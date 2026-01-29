Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đang thăm chính thức Việt Nam.

Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch sáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa làm lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và chứng kiến diễu binh chào mừng.

Sau lễ đón, hai lãnh đạo tiến hành hội đàm và gặp gỡ báo chí. Chủ tịch Hội đồng châu Âu dự kiến hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có các hoạt động khác.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa duyệt đội danh dự tại Phủ Chủ tịch ngày 29/1. Ảnh: Giang Huy

Trong buổi gặp gỡ báo chí hôm 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết chuyến thăm của ông Costa có ý nghĩa rất quan trọng, gửi thông điệp rõ ràng rằng EU mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác, trong đó có Việt Nam, và thông qua đó góp phần xây dựng quan hệ mang tính đa phương, dựa trên luật lệ.

Đại sứ Guerrier đánh giá trong 35 năm qua, quan hệ EU - Việt Nam đã phát triển, trở thành một trong những mối quan hệ mang tính mạnh mẽ nhất, sâu rộng nhất, thể hiện trên nhiều góc độ khác nhau, bao trùm nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển bền vững cho đến an ninh quốc phòng, ngoại giao và nhân dân.

Ông Guerrier tin rằng "đã đến lúc EU và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới".

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại Phủ Chủ tịch ngày 29/1. Ảnh: Giang Huy

Hội đồng châu Âu là cơ quan định hướng chính trị cao nhất của EU. Ông Costa, 64 tuổi, từng là thủ tướng Bồ Đào Nha giai đoạn 2015-2024. Ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu kể từ tháng 12/2024.

Việt Nam và EU thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/11/1990. Kim ngạch song phương 11 tháng đầu năm 2025 đạt trên 66,8 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024.

EU là đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất khẩu lớn thứ ba và thị trường nhập khẩu lớn thứ năm của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và lớn nhất trong ASEAN.

Ngọc Ánh