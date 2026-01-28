Chủ tịch Hội đồng châu Âu đến Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đến Hà Nội tối nay, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa diễn ra ngày 28-29/1, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Văn Thảo và Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại sân bay Nội Bài hôm 28/1. Ảnh: TTXVN

Trong buổi gặp gỡ báo chí hôm 26/1, Đại sứ Guerrier cho biết chuyến thăm của ông Costa có ý nghĩa rất quan trọng, gửi thông điệp rõ ràng rằng EU mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác, trong đó có Việt Nam, và thông qua đó góp phần xây dựng quan hệ mang tính đa phương, dựa trên luật lệ.

Đại sứ Guerrier đánh giá trong 35 năm qua, quan hệ EU - Việt Nam đã phát triển, trở thành một trong những mối quan hệ mang tính mạnh mẽ nhất, sâu rộng nhất, thể hiện trên nhiều góc độ khác nhau, bao trùm nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển bền vững cho đến an ninh quốc phòng, ngoại giao và nhân dân.

Ông Guerrier tin rằng "đã đến lúc EU và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới".

Hội đồng châu Âu là cơ quan định hướng chính trị cao nhất của EU. Ông Costa, 64 tuổi, từng là thủ tướng Bồ Đào Nha giai đoạn 2015-2024. Ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu kể từ tháng 12/2024.

Việt Nam và EU thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/11/1990. Kim ngạch song phương 11 tháng đầu năm 2025 đạt trên 66,8 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024. EU là đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất khẩu lớn thứ ba và thị trường nhập khẩu lớn thứ năm của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và lớn nhất trong ASEAN.

Tổng FDI của EU tại Việt Nam đạt 30 tỷ USD. EU đứng thứ 6 trong số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có 98 dự án đầu tư sang EU với tổng vốn 434,88 triệu USD.

Về hợp tác phát triển, EU là một trong những nhà cung cấp viện trợ lớn cho Việt Nam. EU cũng ưu tiên thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển xanh, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu; đang triển khai một số dự án tại Việt Nam trong khuôn khổ Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu.

Hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột hợp tác mới giữa Việt Nam với nhiều nước thành viên EU. Bộ Khoa học và Công nghệ đang là đầu mối Chương trình Horizon Europe giai đoạn 2022-2027.

Phạm Giang - Ngọc Ánh