Chủ tịch Duma Quốc gia Nga thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin hôm nay đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Đây là một phần hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của ông đến Việt Nam ngày 28-29/9, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Sau khi hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga, ông Volodin và đoàn đại biểu Nga đã thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Trong ảnh, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nghe thuyết minh về xe tăng T-54B số hiệu 843 do Liên Xô chế tạo. Đây là xe tăng húc vào cổng phụ Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975, được công nhận là Bảo vật quốc gia từ năm 2012.
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga đã nghe thuyết minh về các giai đoạn lịch sử trong những cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, cũng như sự hỗ trợ to lớn của bạn bè quốc tế trong các thời kỳ lịch sử.
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong 6 bảo tàng cấp quốc gia và là bảo tàng đầu hệ của hệ thống bảo tàng quân đội, được thành lập ngày 17/7/1956.
Năm 2019, bảo tàng được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng mới trên diện tích 386.600 m2, nổi bật với tòa tháp Chiến thắng cao 45 m ở sân trước. Bảo tàng lưu giữ hơn 150.000 hiện vật, trong đó có 4 bảo vật quốc gia và nhiều khí tài quân sự.
Ông Volodin nghe diễn thuyết về con đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trên hành trình tìm đường cứu nước và giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động quan trọng tại Liên Xô và dành tình cảm sâu sắc, bền chặt với đất nước và con người nơi đây.
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga và Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến cùng ngày thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là biểu tượng cho hợp tác nghiên cứu khoa học giữa hai nước, với thành tựu về các khía cạnh vật liệu học nhiệt đới, sinh thái nhiệt đới, sinh thái ứng dụng, y dược...
Ảnh: Hoàng Phong