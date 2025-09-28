Chủ tịch Duma Quốc gia Nga thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin hôm nay đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Đây là một phần hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của ông đến Việt Nam ngày 28-29/9, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.