Việt Nam đề nghị Nga chia sẻ kinh nghiệm triển khai 'Quốc hội thông minh'

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, đề nghị nước này chia sẻ kinh nghiệm triển khai "Quốc hội thông minh".

Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, theo Bộ Ngoại giao.

Ông bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực trong một năm qua, đề nghị Duma Quốc gia Nga tăng cường hợp tác, phối hợp với Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm triển khai sáng kiến "Quốc hội thông minh", hoàn thiện cơ sở pháp lý, ủng hộ và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức hai nước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga tại Nhà Quốc hội hôm 28/9. Ảnh: Giang Huy

Chủ tịch Volodin khẳng định cá nhân ông và Duma Quốc gia Nga luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác mọi mặt với Việt Nam, sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam ủng hộ hai nước không ngừng mở rộng các cơ chế và các hướng hợp tác mới.

Hai bên bày tỏ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm tiếp tục khai thông hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, trong đó có triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu. Hai lãnh đạo ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí, cũng như trong thúc đẩy hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực nhân văn, hợp tác giáo dục - đào tạo, trong đó Nga đào tạo cho Việt Nam những ngành nghề mà Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, giảng dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam.

Hai bên hoan nghênh các cơ quan, ủy ban của Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị tăng cường giao lưu, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ về mặt pháp lý giúp hợp tác Việt - Nga phát triển thuận lợi, mang lại lợi ích và kết quả thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga tại Phiên họp Ủy ban hợp tác liên Nghị viện ngày 28/9. Ảnh: Giang Huy

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Duma Quốc gia Nga cùng Quốc hội Việt Nam tạo cơ sở pháp lý và tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Nga và cộng đồng người Nga tại Việt Nam sinh sống, học tập và kinh doanh tại mỗi nước.

Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga diễn ra cùng ngày tại Nhà Quốc hội, do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đồng chủ trì.

Đại biểu hai bên đã tập trung thảo luận về 5 chủ đề trọng tâm, trong đó có công tác hỗ trợ về mặt lập pháp cho phát triển các mối quan hệ kinh tế - thương mại song phương, hoàn thiện môi trường kinh doanh và đầu tư; công tác lập pháp, giám sát nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng; vai trò của cơ quan lập pháp trong củng cố chủ nghĩa đa phương, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, nhằm xây dựng một thế giới công bằng, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin tại phiên họp chiều 28/9. Ảnh: Giang Huy

Hai chủ đề còn lại là công tác lập pháp, giám sát nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ; sự hỗ trợ của quốc hội đối với tăng cường hợp tác nhân văn, trong đó có lĩnh vực giáo dục, văn hóa và du lịch.

Kết thúc phiên họp, hai bên đã thống nhất thông qua Thông cáo chung về kết quả của Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga, theo đó xác định rõ định hướng hợp tác liên nghị viện giữa hai nước trong thời gian tới, phù hợp với tính chất quan hệ song phương và nhu cầu của cả hai bên trong bối cảnh mới.

Phạm Giang