Chủ tịch Duma Quốc gia Nga thăm Việt Nam

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin hôm nay đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 28 và 29/9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chiều nay chủ trì lễ đón Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin tại Nhà Quốc hội. Ông Volodin đang thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga.

Chuyến thăm lần này của ông Volodin nhằm thúc đẩy triển khai các định hướng lớn, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đã được lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi, thống nhất trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Vladimir Putin đến Việt Nam tháng 6/2024 và chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Nga tháng 5/2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt tay Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin ngày 28/9. Ảnh: Giang Huy

Quốc hội hai nước với tư cách là cơ quan lập pháp tối cao đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng hành lang pháp lý cho hợp tác song phương cũng như giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai lãnh đạo sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga. Đây là cơ chế hợp tác liên nghị viện cao nhất và đầu tiên giữa Quốc hội Việt Nam với một cơ quan lập pháp nước ngoài.

Tại phiên họp lần này, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm hoạt động lập pháp, thực hiện vai trò giám sát của quốc hội hai nước trong việc triển khai hợp tác cũng như trao đổi những giải pháp định hướng cho chính phủ hai nước giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hợp tác song phương, nhất là thúc đẩy tìm động lực mới, khai thác hiệu quả những lĩnh vực giàu tiềm năng như khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo để thực hiện mục tiêu "làm mới quan hệ", nâng tầm hợp tác, theo TTXVN.

Vũ Hoàng