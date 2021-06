Chủ tịch Đà Nẵng, Hà Tĩnh tái đắc cử

Với tỷ lệ tán thành 100%, ông Lê Trung Chinh, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 25/6, kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Đà Nẵng khóa X cũng bầu hai Phó chủ tịch UBND TP tái đắc cử là ông Lê Quang Nam (51 tuổi, quê Thừa Thiên Huế), tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành năng lượng và môi trường; ông Hồ Kỳ Minh (50 tuổi, quê huyện Hoà Vang, Đà Nẵng), tiến sĩ kinh tế.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (45 tuổi, quê Quảng Nam), thạc sĩ quản trị kinh doanh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Hai Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa mới là ông Lê Minh Trung (57 tuổi, quê TP Hà Nội, thạc sĩ Quản lý công); bà Cao Thị Huyền Trân (38 tuổi, quê huyện Hoà Vang, Đà Nẵng), thạc sĩ Văn học). Bà Trân là nữ Phó chủ tịch đầu tiên của HĐND TP Đà Nẵng.

Ông Lê Trung Chinh tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Nguyễn Đông.

Ông Lê Trung Chinh 52 tuổi, quê huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng), là tiến sĩ Quản lý giáo dục, cử nhân Sư phạm toán; từng làm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Ông được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng từ tháng 12/2018. Hai năm sau, ông được HĐND TP Đà Nẵng khóa IX bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tại Hà Tĩnh, sáng 24/6, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII bầu ông Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, với số phiếu tán thành 100%.

Ba Phó chủ tịch UBND tỉnh đương nhiệm được bầu tái đắc cử, gồm các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Lê Ngọc Châu, Đặng Ngọc Sơn.

Cũng tại kỳ họp, ông Hoàng Trung Dũng (50 tuổi, tiến sĩ chính trị học, quê xã Hương Long, huyện Hương Khê), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh. Hai Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tú Anh và Trần Văn Kỳ tiếp tục trúng cử chức danh này.

Ông Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu tại kỳ họp, sáng 25/6. Ảnh: Đình Thành

Ông Võ Trọng Hải, 53 tuổi, quê xã Đức Hòa, nay là xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ. Sự nghiệp của ông Hải gắn liền với bộ đội biên phòng, khi từng kinh qua nhiều chức vụ như Trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; Phó chỉ huy trưởng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Tháng 8/2018, ông Hải được điều động tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bổ nhiệm làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Tháng 3/2019, ông nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Hà Tĩnh. Đến tháng 6/2020 được điều động làm Giám đốc Công an Nghệ An, ba tháng sau được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Hồi tháng 4, Ban Bí thư điều động Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Nghệ An, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. HĐND tỉnh Hà Tĩnh sau đó họp, bầu ông Hải làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, thay cho người tiền nhiệm Trần Tiến Hưng (Ủy viên Trung ương Đảng) chuyển công tác làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Nguyễn Đông - Đức Hùng