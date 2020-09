9 sĩ quan công an được thăng hàm cấp tướng

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, trao quyết định về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho 9 sĩ quan vào chiều 11/9.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, 2 người được thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng gồm ông Lê Minh Hùng (61 tuổi), Cục trưởng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; ông Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, trao quyết định thăng hàm cấp tướng cho các sĩ quan chiều 11/9. Ảnh: VGP

7 người được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng, gồm: Ông Nguyễn Văn Trung (53 tuổi), Cục trưởng Cảnh sát giao thông; ông Nguyễn Văn Viện (54 tuổi), Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; ông Lê Hồng Nam (54 tuổi), Giám đốc Công an TP HCM; ông Trần Phú Hà (53 tuổi), Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; ông Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng An ninh nội địa; ông Võ Trọng Hải (52 tuổi), Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; ông Trần Hải Quân (50 tuổi), Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị trên cương vị mới, các sĩ quan được thăng hàm cấp tướng luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu của người lãnh đạo, chỉ huy vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Luật Công an nhân dân 2018, cấp bậc hàm cao nhất với chức vụ của sĩ quan công an là Đại tướng với Bộ trưởng Công an; Thượng tướng với Thứ trưởng, số lượng không quá 6; Trung tướng, số lượng không quá 35 và Thiếu tướng, không quá 157.

Bá Đô