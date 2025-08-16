Chủ tịch Cuba cảm ơn sự giúp đỡ của người dân Việt Nam

Chủ tịch Miguel Diaz-Canel Bermude bày tỏ cảm kích và biết ơn đóng góp của nhân dân Việt Nam trong chương trình ủng hộ đất nước Cuba.

"Sự giúp đỡ hào phóng mà nhân dân Việt Nam dành cho Cuba không chỉ là hành động yêu thương chúng tôi vô cùng biết ơn, mà còn là món quà khiến chúng tôi vinh dự vì đến từ một dân tộc cần cù và anh hùng, một dân tộc đã vươn lên sau nhiều cuộc đấu tranh và giờ đây khiến thế giới phải ngưỡng mộ vì sự phát triển bền vững", Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đăng thông điệp trên mạng xã hội X ngày 16/8.

Bên dưới thông điệp này, Chủ tịch Cuba chia sẻ bài đăng của Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, trong đó bày tỏ "vô cùng xúc động trước sự tham gia nhiệt tình của nhân dân Việt Nam trong chiến dịch vận động ủng hộ Cuba vừa được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động".

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư hồi tháng 9/2024. Ảnh: Lâm Khánh

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đơn vị phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba", diễn ra trong 65 ngày, từ 13/8 đến 16/10. Chương trình nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các hoạt động hợp tác phát triển bền vững, giúp nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và cấm vận.

Tính đến 18h ngày 16/8, chương trình đã ghi nhận 1,375 triệu lượt ủng hộ với tổng số tiền 271,9 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Cuba là quốc gia đầu tiên ở Tây Bán Cầu chính thức đặt quan hệ với Việt Nam. Trong 65 năm qua, hai nước luôn kề vai sát cánh, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Mối quan hệ đặc biệt này được vun đắp dựa trên nền tảng của tình đoàn kết, hợp tác toàn diện và sự tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Đây không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn hỗ trợ thiết thực cho sự nghiệp cách mạng ở mỗi bên.

Một trong những dấu ấn trong quan hệ hai nước là chuyến thăm của cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng Quảng Trị vào giữa tháng 9/1973. Tại Cao điểm 241, giữa khói bom, ông đã tuyên bố: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

Huyền Lê