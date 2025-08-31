Chủ tịch Cuba bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Việt Nam

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Chuyên cơ chở Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và phu nhân đáp xuống sân bay Nội Bài sáng nay. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã đón đoàn tại sân bay.

Nhiều người dân thủ đô mặc áo dài, vẫy cờ Việt Nam và Cuba khi đón ông Diaz-Canel Bermudez. Chủ tịch Cuba cũng niềm nở giao lưu với người dân tại sân bay.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và phu nhân tại sân bay Nội Bài sáng 31/8. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba và phu nhân diễn ra ngày 31/8-2/9, theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân. Ông Miguel Diaz-Canel Bermudez sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả.

Hiệp định thương mại Việt Nam - Cuba được ký tháng 11/2018, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2020 với lợi thế ưu đãi thuế quan là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp hai bên thúc đẩy hợp tác, nâng cao kim ngạch thương mại trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, đón Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch Cuba và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những hành động thiết thực của Việt Nam hỗ trợ Cuba trong bảo đảm an ninh lương thực thông qua nhiều dự án hợp tác về sản xuất lúa gạo, ngô, thủy sản... được người dân Cuba và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Việt Nam gần đây phát động Chương trình vận động toàn quốc "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" để quyên góp hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn hiện nay và nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez giao lưu với người dân tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam - Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển vì lợi ích của chính đáng của mỗi nước, đóng góp và các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

"Hai nước đã đồng hành cùng nhau đi qua những thăng trầm của lịch sử, vun đắp nên biểu tượng mẫu mực, hiếm có của tình đoàn kết quốc tế, trong sáng, thủy chung, vượt qua giới hạn địa lý và thử thách của thời gian. Có thể khẳng định rằng, tình đoàn kết Việt Nam - Cuba là không giới hạn; sự ủng hộ của Cuba dành cho Việt Nam và của Việt Nam dành cho Cuba là không giới hạn", Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nói.

Huyền Lê