Chủ tịch Brazil: 'Chúng tôi đấu cả trọng tài, cảnh sát lẫn nhặt bóng'

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) Samir Xaud cho rằng đội nhà bị xử ép trong trận thua 0-1 trên sân Bolivia ở vòng loại World Cup 2026 - khu vực Nam Mỹ.

Trên sân El Alto hôm 9/9, Brazil kiểm soát bóng 58%, nhưng lép vế về các thông số quan trọng khác so với Bolivia. Họ dứt điểm 10 lần với 3 cú trúng đích - so với 23 và 10 của chủ nhà.

Ở phút bù hiệp một, đội khách bị thổi phản đền sau khi trọng tài tham khảo VAR. Trên chấm 11m, Miguel Terceros đánh bại thủ thành Allison Becker, ghi bàn duy nhất trận đấu, đem về ba điểm cho Bolivia.

Samir Xaud, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF), chỉ trích khâu tiếp đón và tổ chức trận đấu của Bolivia. Ảnh: CBF

El Alto - nơi diễn ra trận đấu - nằm ở độ cao gần 4.000 m so với mực nước biển, là SVĐ cao nhất thế giới được FIFA cho phép tổ chức vòng loại World Cup. Không khí loãng khiến oxy khan hiếm, gây khó khăn lớn cho các đội khách khi vận động với cường độ cao. Nhiều đội bóng Nam Mỹ từng than phiền El Alto là "ác mộng" với cầu thủ, trong khi Bolivia luôn tận dụng lợi thế này để khiến đối thủ nhanh chóng kiệt sức.

Ngoài điều kiện thi đấu, Xaud còn tố Brazil bị xử ép ở mọi khía cạnh của trận đấu. "Chúng tôi đến đây để đá bóng, nhưng những gì xảy ra từ lúc đặt chân đến Bolivia là một 'chống-bóng đá' đúng nghĩa", ông nói. "Ngay cả ở độ cao 4.000 m, chúng tôi còn phải đá với trọng tài, cảnh sát và cả đám nhặt bóng, những người liên tục lấy bóng khỏi sân hoặc ném lung tung vào sân. Đó là một mớ hỗn loạn, hoàn toàn đi ngược tinh thần bóng đá Nam Mỹ và thế giới. Tôi hy vọng LĐBĐ Nam Mỹ sẽ vào cuộc, vì tất cả đã được ghi hình. Thật vô lý".

Xaud còn tố cảnh sát địa phương có hành vi không thể chấp nhận khi đón tiếp đoàn Brazil. Chủ tịch CBF cho biết: "Cách họ đối xử với toàn bộ đội bóng, ban huấn luyện thật sự khủng khiếp. Chúng tôi luôn chào đón các đội đến Brazil bằng sự ấm áp, chu đáo. Nhưng ở đây thì ngược lại hoàn toàn. Tôi rất phẫn nộ".

HLV Carlo Ancelotti phàn nàn với trọng tài sau trận Brazil thua Bolivia 0-1 ở vòng loại World Cup 2026 - khu vực Nam Mỹ. Ảnh: Yahoo Sports

HLV Carlo Ancelotti cũng tỏ ra bất mãn với công tác điều hành. Sau hiệp một, nhà cầm quân người Italy đã tranh cãi với trọng tài khi bước vào đường hầm. Sau trận, ông lên án hành vi câu giờ của lực lượng nhặt bóng. "Các quan chức phải kiểm soát việc đó, không phải cầu thủ, HLV hay Chủ tịch", ông nói.

Trận thua không ảnh hưởng quá nhiều vì Brazil đã giành vé dự World Cup 2026. Nhưng, nó đánh dấu thất bại đầu tiên dưới trướng Ancelotti, đồng thời khiến đội tuyển xứ Samba trải qua vòng loại World Cup tệ nhất lịch sử.

Nhưng Ancelotti vẫn chọn cách nhìn lạc quan. "World Cup là mục tiêu tối thượng. Dựa trên những gì tôi thấy qua các trận đấu, tôi tin đội tuyển sẽ làm đá tốt và sẵn sàng chiến đấu từng trận", HLV 66 tuổi.

Chiều ngược lại, niềm vui bùng nổ tại Bolivia. Tổng thống Luis Arce ca ngợi chiến tích lịch sử khi đội nhà thứ bảy để giành suất tranh vé vớt dự World Cup 2026. "Tuyển Bolivia đã lập nên kỳ tích", ông tự hào. "Hạ gục gã khổng lồ Brazil ngay tại El Alto, các cầu thủ đã mang đến niềm tự hào cho cả dân tộc. Đây là phần thưởng cho nỗ lực, niềm tin và trái tim luôn đập mạnh mẽ vì bóng đá. Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu để giành vé chính thức tới World Cup".

Hồng Duy (theo ESPN)