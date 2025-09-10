Brazil trải qua vòng loại World Cup tệ nhất lịch sử

BoliviaSau lượt cuối vòng loại cuối cùng khu vực Nam Mỹ, tổng cộng đã có 18 đội tuyển được xác định góp mặt ở World Cup 2026, trong đó Brazil giữ kỷ lục tham dự dù có vòng loại tệ nhất lịch sử.

CONMEBOL, tức khu vực Nam Mỹ, ngày 9/9 đã hoàn tất chiến dịch vòng loại, vốn diễn ra từ tháng 9/2023. Với tổng cộng 6 suất dự trực tiếp, từ trước lượt cuối, những đội tuyển giành vé đến Bắc Mỹ hè năm sau đã được xác định, gồm: Argentina, Brazil, Uruguay, Ecuador, Colombia và Paraguay.

Ngoại trừ Argentina giữ nguyên đầu bảng dù thua Ecuador và Paraguay vẫn đứng thứ sáu, các vị trí có vé còn lại đều đổi chỗ. Ecuador và Colombia thăng hai bậc, leo lên đứng lần lượt thứ hai và ba. Uruguay và Brazil rơi xuống lần lượt thứ tư và năm.

Thủ thành Alisson Becker bắt bóng trong trận Brazil thua 0-1 trên sân của Bolivia ở El Alto, La Paz, Bolivia ngày 9/9/2025. Ảnh: Reuters

Brazil sẽ xác lập kỷ lục dự tất cả 23 kỳ World Cup trong lịch sử và vẫn được xếp hạt giống khi phân bảng vì nằm trong top 10 FIFA, nhưng chặng đường vừa qua là chiến dịch vòng loại tệ nhất đến nay của sắc vàng xanh. Sau vòng loại World Cup 2026, họ đứng thứ năm chung cuộc, chỉ giành 28 điểm và tỷ lệ thắng 51%. Kể từ 1996 khi vòng loại Nam Mỹ triển khai thể thức đá 10 đội, Brazil chưa bao giờ thu về ít hơn 30 điểm. Nhờ CONMEBOL có 6 vé thông hành trực tiếp, nếu không theo thể thức cũ, Brazil giờ phải thi đấu play-off liên lục địa.

Vị trí thứ bảy ở vòng loại Nam Mỹ, với cơ hội tranh vé vớt qua con đường play-off, trước lượt cuối vẫn do Venezuela nắm giữ, nhưng giờ đây thuộc về Bolivia. Trận thắng 1-0 trước Brazil nhờ tận dụng lợi thế sân nhà ở thành phố El Alto với độ cao 4.150 mét so với mực nước biển, giúp Bolivia đứng trước cơ hội làm nên lịch sử, được trở lại World Cup sau 32 năm kể từ lần gần nhất ở Mỹ 1994. Ở chiến dịch vòng loại khi ấy, Bolivia cũng từng hạ chính Brazil trên sân nhà La Paz cao 3.640 mét so với mực nước biển để có vé trực tiếp dự World Cup.

Ở vòng play-off liên lục địa, Bolivia sẽ cạnh tranh với hai đội từ CONCACAF, một đội từ AFC, một đội từ CAF và một đội từ OFC, để giành hai tấm vé vớt đến World Cup 2026. Vòng play-off liên lục địa lần này sẽ được phân thành hai nhánh đấu từ bán kết đến chung kết. Bốn đội có thứ hạng FIFA thấp nhất trong nhóm sẽ thi đấu từ bán kết, hai đội còn lại được đặc cách vào chung kết. Vòng play-off sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau ở chính Bắc Mỹ.

Chile là đội tuyển bị loại nổi bật nhất ở Nam Mỹ. Nhà vô địch Copa America 2015 và 2016 đứng cuối, dẫn đến việc lần thứ ba liên tiếp phải ngồi nhà xem World Cup. Trái lại, Paraguay trở lại đại hội lần đầu sau 16 năm, kể từ Nam Phi 2010.

Bên cạnh ba nước đồng chủ nhà đăng cai World Cup 2026 mặc định góp mặt là Mỹ, Canada và Mexico, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến nay đã xác định được thêm 15 đội tuyển có vé thông hành.

Khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribbean vẫn còn ba suất trực tiếp, bên cạnh ba suất chủ nhà đặc cách. Đến tháng 11, những đại diện CONCACAF khác dự World Cup ngoài Mỹ, Canada và Mexico sẽ được xác định.

Khu vực châu Âu với nhiều đội tuyển tranh tài nhất – 54 đội, nhiều vé dự World Cup nhất – 16 suất, và vòng loại khép lại muộn nhất – cuối tháng 3 năm sau, vẫn chưa xác định bất kỳ đội tuyển nào đến Bắc Mỹ hè 2026.

Châu Phi là nơi được FIFA trao suất dự World Cup nhiều tiếp theo, với 9 suất, vẫn đang diễn ra vòng loại đến giữa tháng 11 năm nay là hoàn tất. Dù vậy, khối CAF đã sớm điểm mặt hai đội tuyển giành vé là Ma Rốc và mới nhất là Tunisia, nhờ cách biệt điểm số vượt trội tạo ra ở bảng đấu của họ so với các đối thủ còn lại.

Tương tự, dù vòng loại khu vực châu Á (AFC) vẫn còn diễn ra đến tháng 11 năm nay, đã có 6 đội giành vé dự World Cup: Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc và Uzbekistan. Trong đó, Jordan và Uzbekistan lần đầu tiên trong lịch sử dự giải.

Châu Đại Dương là nơi sớm khép lại vòng loại nhất – từ cuối tháng 3 năm nay, và cũng đã xác định tấm vé trực tiếp duy nhất đến World Cup là New Zealand. Trước đây, New Zealand từng hai lần dự World Cup là 1982 và 2010. Tuy nhiên, đó đều là những lần họ phải tranh vé vớt qua con đường đá play-off liên lục địa. Năm nay, đội tuyển với biệt danh "All Whites" đến thẳng giải đấu nhờ lần đầu tiên FIFA trao một suất trực tiếp cho liên đoàn OFC.

18 đội tuyển dự World Cup 2026 đến nay

Châu Á (6 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc và Uzbekistan.

Châu Phi (2 đội): Ma Rốc và Tunisia.

Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (3 đội chủ nhà): Mỹ, Canada và Mexico.

Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brazil và Paraguay.

Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand.

Hoàng Thông