Argentina, Brazil cùng thua trận cuối vòng loại World Cup

EcuadorHai gã khổng lồ Nam Mỹ cùng chịu thất bại 0-1 ở lượt cuối vòng loại World Cup 2026.

Với việc sớm giành vé dự World Cup và vị trí dẫn đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ, Argentina cho Lionel Messi cùng nhiều trụ cột nghỉ ngơi. Giuliano Simeone, Nico Gonzalez và Lautaro Martinez cùng đá chính trên hàng công, trong khi Julian Alvarez khởi đầu trên ghế dự bị.

Enner Valencia mừng bàn duy nhất trong trận Ecuador thắng Argentina 1-0 ở lượt cuối vòng loại World Cup 2026. Ảnh: AP

Ngay từ đầu trận, đội hình xáo trộn của Argentina sớm lép vế trước Ecuador. Họ chỉ dứt điểm 8 lần và không trúng đích lần nào, trong khi đội chủ nhà dứt điểm 11 lần và trúng đích 4.

Phút bù giờ hiệp một, Nicolas Tagliafico thúc cùi chỏ vào Angelo Preciado trong vòng cấm Argentina. Trọng tài lập tức cho Ecuador quả phạt đền, và Enner Valencia đánh bại Emiliano Martinez, ghi bàn mở tỷ số cho chủ nhà.

Điểm nhấn còn lại trận này là mỗi bên đều mất một cầu thủ. Nicolas Otamendi phải rời sân từ phút 31 do phạm lỗi với Valencia, còn Moises Caicedo phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 50 do truy cản trái phép Nico Gonzalez.

Trong trận gặp Bolivia, HLV Carlo Ancelotti cũng cho hầu hết trụ cột của Brazil khởi đầu trên ghế dự bị. Ông thử nghiệm Richarlison, Lino và Henrique trên hàng công, trong khi Raphinha, Joao Pedro và Estevao chỉ vào sân thay người.

Với lợi thế sân nhà El Alto và khao khát chiến thắng, Bolivia chơi đôi công ngay từ đầu. Họ dứt điểm 23 lần và trúng đích 10 lần, trong khi đội có truyền thống năm lần vô địch World Cup chỉ dứt điểm 10 lần và trúng đích 3. Phút 45+4, Miguel Terceros sút phạt đền thành công ghi bàn duy nhất cho Bolivia.

Chiến thắng trước Brazil giúp Bolivia giành 20 điểm sau 18 trận, kịp lên thứ bảy để giành suất tranh vé vớt. Venezuela thua Colombia 3-6 trong trận cùng ngày nên rơi xuống thứ 8 với 18 điểm.

Vòng loại khu vực Nam Mỹ có sáu đội vào thẳng World Cup từ lượt đấu trước gồm Argentina, Ecuador, Brazil, Uruguay, Colombia và Paraguay. Argentina kết thúc vòng loại với 38 điểm. Ecuador xếp thứ hai với 29 điểm, trong khi Brazil, Uruguay, Colombia và Paraguay đều có 28 điểm.

Thanh Quý