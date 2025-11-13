Chủ tịch Barca: 'Messi trở lại là điều không thực tế'

Tây Ban NhaChủ tịch Barca Joan Laporta, khẳng định khả năng Lionel Messi tái xuất trong màu áo Barca là không thực tế, dù siêu sao người Argentina vừa có chuyến thăm bất ngờ đến sân Camp Nou.

Cuối tuần qua, Messi bất ngờ xuất hiện tại sân Camp Nou cùng bạn thân Rodrigo De Paul, trước khi hội quân cùng tuyển Argentina tại Tây Ban Nha. Siêu sao 38 tuổi đăng hình ảnh chuyến thăm lên mạng xã hội, kèm dòng chia sẻ: "Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ trở lại để nói lời tạm biệt mà mình chưa từng có với Barcelona".

Phát biểu trên kênh Catalunya Ràdio, Laporta thừa nhận bản thân cũng ngạc nhiên như người hâm mộ trước chuyến đi của Messi. Nhưng ông nhấn mạnh việc người hâm mộ không nên ảo tưởng về việc Messi trở lại khoác áo Barca.

"Cách Messi rời đi không như chúng tôi mong muốn", Laporta nói. "Nhưng vì sự tôn trọng tối đa dành cho Messi và cho CLB, tôi không nên tạo thêm kỳ vọng về điều không thực tế".

Laporta và Messi chia vui khi siêu sao Argentina giúp Barca giành Cup Nhà vua tháng 4/2021. Ảnh: EFE

Theo Laporta, việc Messi thăm sân Camp Nou là hành động đầy cảm xúc và rất đỗi tự nhiên. "Cậu ấy vừa ăn tối xong và muốn ghé qua cùng vài người bạn. Camp Nou là nhà của Leo, và chúng tôi rất vui vì cậu ấy vẫn cảm thấy như vậy", chủ tịch Barca bày tỏ.

Laporta cũng tiết lộ CLB đang lên kế hoạch tổ chức trận tri ân đặc biệt dành cho Messi khi sân Camp Nou hoàn tất quá trình nâng cấp. "Cậu ấy xứng đáng nhận được màn vinh danh đẹp nhất thế giới. Khi sân mới hoàn thiện với sức chứa 105.000 chỗ ngồi, chúng tôi sẽ làm điều đó", ông khẳng định.

Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Barca. Trong 17 năm, với 778 trận, ghi 672 bàn và kiến tạo 305 lần, tiền đạo người Argentina cùng đội bóng giành 10 La Liga và bốn Champions League. Barca cũng là bệ phóng để Messi giành bảy Quả Bóng Vàng.

Hè 2021, Barca thông báo không thể gia hạn với Messi. Theo Chủ tịch Joan Laporta, ngay cả khi tiền đạo 35 tuổi chấp nhận giảm 50% lương, đội bóng cũng không có tiền để gia hạn hợp đồng do khó khăn tài chính.

Sau đó, ngôi sao người Argentina chơi cho PSG hai mùa giải, rồi sang Mỹ thi đấu cho Inter Miami - nơi anh vừa gia hạn đến năm 2028.

Hồng Duy (theo ESPN, Marca)