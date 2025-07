Chủ sở hữu Circle K từ bỏ việc mua công ty mẹ 7-Eleven

Ngày 17/7, hãng bán lẻ Alimentation Couche-Tard (Canada) - công ty mẹ chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K - thông báo rút khỏi thương vụ mua Seven & i Holdings với giá 47 tỷ USD.

"Seven & i không có sự tham gia chân thành và mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy thương vụ tiến xa hơn. Việc này trái ngược với các tuyên bố công khai của đại diện Seven & i", Couche-Tard cho biết trong thư gửi các thành viên Hội đồng quản trị. Hãng bán lẻ Canada cho rằng đối tác Nhật Bản gây chậm trễ và xáo trộn thương vụ, khiến các cổ đông của chính Seven & i chịu thiệt hại.

Trong khi đó, Seven & i - chủ chuỗi 7-Eleven - ra thông báo cho biết "rất thất vọng với quyết định của Alimentation Couche-Tard". Công ty này cũng "không đồng ý với các nhận định sai lệch" mà đối tác đưa ra. Sau thông tin trên, cổ phiếu Seven & i trên sàn chứng khoán Tokyo giảm tới 9%.

Một cửa hàng 7-Eleven tại Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Reuters

Tháng 8/2024, Alimentation Couche-Tard - công ty mẹ chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K đề xuất mua Seven & i Holdings với giá khoảng 38 tỷ USD. Một tháng sau đó, Seven & i từ chối với lý do "định giá thấp" công ty.

Đến tháng 10/2024, Alimentation Couche-Tard đã tăng giá chào mua thêm 22% lên 47 tỷ USD. Hồi tháng 3, công ty này cho biết sẵn sàng nâng giá tiếp nếu Seven & i hợp tác và cung cấp thêm số liệu tài chính.

Alimentation Couche-Tard hiện có khoảng 17.000 cửa hàng tại 29 quốc gia, với các thương hiệu Couche-Tard và Circle K. Công ty này hiện niêm yết trên sàn chứng khoán Toronto với vốn hóa 64,7 tỷ đôla Canada (47 tỷ USD). Họ từng tiếp cận Seven & i và đặt vấn đề mua lại năm 2020.

Trong khi đó, Seven & i có gần 90.000 cửa hàng 7-Eleven trên toàn cầu. Công ty này còn sở hữu các siêu thị, một ngân hàng và chuỗi nhà hàng. Vốn hóa của Seven & I hiện là 5.230 tỷ yen (35,1 tỷ USD). Hồi tháng 5, họ bổ nhiệm ông Stephen Dacus làm CEO ngoại đầu tiên trong lịch sử, nhằm cải tổ hoạt động kinh doanh.

Hà Thu (theo Reuters)