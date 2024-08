Công ty mẹ Circle K muốn mua doanh nghiệp đứng sau 7-Eleven

Alimentation Couche-Tard vừa đề xuất mua Seven & I Holdings, có thể tạo nên thương vụ M&A lớn nhất của một doanh nghiệp nước ngoài với công ty Nhật Bản.

Nikkei Asia trích nguồn tin thân cận cho biết, công ty mẹ của chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đã nhận được đề xuất mua lại từ gã khổng lồ cửa hàng tiện lợi Alimentation Couche-Tard (Canada). Seven & I đã lập một hội đồng để đánh giá đề nghị này. Họ sẽ cân nhắc có nên chấp nhận đề xuất mua lại hay không, dựa trên báo cáo của hội đồng này.

Các chi tiết như lượng cổ phần và cách thức mua lại không được tiết lộ. Tuy nhiên, vốn hóa của Seven & I hiện vào khoảng 4.600 tỷ yen (31,1 tỷ USD). Điều này đồng nghĩa nếu muốn mua lại 100%, công ty Canada sẽ phải bỏ ra ít nhất 5.000 tỷ yen. Nikkei Asia cho rằng đây sẽ là thương vụ M&A lớn nhất của một doanh nghiệp nước ngoài với công ty Nhật Bản.

Một cửa hàng 7-Eleven tại Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Reuters

Theo hướng dẫn năm ngoái của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) Nhật Bản, các đề xuất mua lại cần được Hội đồng quản trị xem xét. Trong trường hợp của Seven & I, nếu HĐQT từ chối đề xuất, Alimentation Couche-Tard sẽ phải tìm cách khác.

Alimentation Couche-Tard hiện có khoảng 17.000 cửa hàng tại 30 quốc gia, với các thương hiệu Couche-Tard và Circle K. Công ty này hiện niêm yết trên sàn chứng khoán Toronto với vốn hóa 80 tỷ đôla Canada (58,5 tỷ USD). Họ từng tiếp cận Seven & I và đặt vấn đề mua lại năm 2020.

Trong tài khóa kết thúc vào tháng 4/2024, Alimentation Couche-Tard đạt doanh thu 69,2 tỷ USD. Doanh thu của Seven & I trong tài khóa kết thúc vào tháng 2/2024 là 11.000 tỷ yen (75 tỷ USD). Nếu sáp nhập thành công, đây sẽ là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới, với mảng kinh doanh cốt lõi là cửa hàng tiện lợi.

Alimentation Couche-Tard đặt mục tiêu mở rộng việc kinh doanh và mạng lưới cửa hàng ra khắp thế giới. Hiện tại, Seven & I có 85.000 cửa hàng tiện lợi tại 20 quốc gia. Họ muốn mở rộng con số này lên 100.000 tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2030. Năm 2021, Seven & I mua Speedway - công ty điều hành chuỗi cửa hàng tiện lợi tại các trạm xăng ở Mỹ.

Seven & I sẽ phải mất một thời gian nữa mới đánh giá được toàn diện về đề xuất mua lại. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng hai công ty này có nhiều khác biệt về quan điểm kinh doanh, như cách phát triển sản phẩm và đào tạo nhân viên. Bên cạnh đó, so với Alimentation Couche-Tard, Seven & I cũng tập trung nhiều hơn vào các bữa ăn tiện lợi mang đi kiểu Nhật.

Hà Thu (theo Nikkei Asia, Reuters)