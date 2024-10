Chủ sở hữu Circle K tăng giá chào mua công ty mẹ 7-Eleven

Alimentation Couche-Tard đã tăng giá chào mua Seven & I Holdings thêm 22% so với đề xuất hồi tháng 8, nguồn tin của Reuters cho biết.

Seven & I Holdings (Nhật Bản) hôm 9/10 xác nhận Alimentation Couche-Tard (Canada), chủ sở hữu Circle K, đã điều chỉnh đề xuất mua lại. Nguồn tin của Reuters tiết lộ giá chào mua được nâng lên 47 tỷ USD, tăng 22% so với hồi tháng 8.

Nếu được thực hiện, đây sẽ là thương vụ M&A lớn nhất của một doanh nghiệp nước ngoài với công ty Nhật Bản. Đây cũng sẽ là thương vụ thâu tóm xuyên biên giới lớn nhất toàn cầu năm nay. Trong thông báo hôm qua, Seven & I cho biết theo yêu cầu của Couche-Tard, họ sẽ giữ bí mật về đề xuất mới.

"Mức giá mới hấp dẫn hơn nhiều mức cũ. Dù còn nhiều rào cản pháp lý, tôi cho rằng hội đồng quản trị Seven & I nên tham gia đàm phán xem liệu thương vụ có khả thi hay không", Manoj Jain - đồng sáng lập quỹ đầu tư Maso Capital - cho biết.

Bên ngoài một cửa hàng E-Eleven tại Tokyo tháng 8/2024. Ảnh: Reuters

Cổ phiếu Seven & I hôm qua tăng tới 12% sau thông tin trên, nhưng mức tăng chốt phiên chỉ còn 4%. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn ngờ vực khả năng thương vụ diễn ra.

Hồi tháng 8, Alimentation Couche-Tard - công ty mẹ chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K đề xuất mua Seven & I Holdings với giá khoảng 38 tỷ USD. Một tháng sau đó, Seven & I từ chối với lý do "định giá thấp" công ty. "Chúng tôi sẽ từ chối những đề xuất không đánh giá đúng giá trị thực của công ty, hoặc không giải quyết được các lo ngại pháp lý", thông báo khi đó viết.

Một số cổ đông của Seven & I, như quỹ đầu tư ValueAct Capital và Artisan Partners cho rằng công ty này nên tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi là cửa hàng tiện lợi. Họ hiện có hơn 80.000 cửa hàng 7-Eleven trên toàn cầu. Seven & I còn sở hữu các siêu thị, một ngân hàng và chuỗi nhà hàng.

Alimentation Couche-Tard hiện có khoảng 17.000 cửa hàng tại 30 quốc gia, với các thương hiệu Couche-Tard và Circle K. Công ty này hiện niêm yết trên sàn chứng khoán Toronto với vốn hóa 70 tỷ đôla Canada (51 tỷ USD). Họ từng tiếp cận Seven & I và đặt vấn đề mua lại năm 2020.

Trong tài khóa kết thúc vào tháng 4/2024, Alimentation Couche-Tard đạt doanh thu 69,2 tỷ USD. Doanh thu của Seven & I trong tài khóa kết thúc vào tháng 2/2024 là 11.000 tỷ yen (75 tỷ USD).

Nhà đầu tư đang chờ báo cáo tài chính quý trước của Seven & I, sẽ công bố ngày 10/10. Nikkei dự báo lợi nhuận hoạt động của công ty này giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, do lạm phát khiến tiêu dùng tại Mỹ chậm lại.

Quiddity Advisors cho rằng trong báo cáo này, công ty có thể thông báo bán cổ phần trong ngân hàng Seven Bank. Nguồn tin của Reuters cho biết Seven & I cũng đang cân nhắc bán cổ phần mảng siêu thị, mở đường cho mảng này làm IPO. TV Tokyo hôm 9/10 đưa tin Seven & I đang tính toán đổi tên công ty để phản ánh mục tiêu tập trung cho mảng cửa hàng tiện lợi.

Tháng trước, giới chức Nhật Bản xếp Seven & I vào nhóm "quan trọng với an ninh quốc gia". Giới phân tích cho rằng động thái này sẽ nâng rào cản pháp lý với thương vụ mua lại. Dù vậy, quan chức Bộ Tài chính Nhật Bản khẳng định việc phân loại không khiến thương vụ bị kiểm soát chặt hơn.

Hà Thu (theo Reuters)