Chủ quán cà phê quăng bàn ghế xuống vực Sơn Trà

Một chủ quán cà phê dạo tại bán đảo Sơn Trà quăng nhiều bộ bàn ghế xuống sườn đồi nhằm trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng.

Chiều 8/4, đại diện Công an phường Sơn Trà cho biết đã xác minh được danh tính người phụ nữ ném ghế xuống khu vực núi ở bán đảo Sơn Trà hồi cuối tháng 3 là Lê Thị Kiều, sinh năm 1984, tạm trú tại phường Sơn Trà.

Theo cơ quan công an, vào 16h ngày 28/3, Kiều đã sử dụng trái phép lòng đường ở tại vị trí trụ điện chiếu sáng số 46 đường Hoàng Sa để kinh doanh đồ uống. Khi đang bán hàng, Kiều nghe thông tin cơ quan chức năng tiến hành xử lý, kiểm tra trên tuyến đường Hoàng Sa hướng từ giao lộ Hoàng Sa - Lê Văn Lương đến Intercontinental Đà Nẵng.

Do tâm lý lo sợ bị cơ quan chức năng xử lý, Kiều đã ném ghế (loại ghế xếp, chất liệu kim loại) dùng để phục vụ khách xuống khu vực hẻm núi Sơn Trà. Khoảng 17h cùng ngày, Kiều leo xuống hẻm núi và lấy lại ghế đã vứt trước đó. Kiều khai nhận ném ghế để trốn tránh cơ quan chức năng, không có mục đích vứt rác thải gây ô nhiễm môi trường. Công an phường Sơn Trà đã chấn chỉnh hành động thiếu suy nghĩ, gây phản cảm của Kiều.

Sự việc ném bàn ghế của Kiều được Jess, du khách Serbia ghi hình vào ngày 28/3 trong lúc tham quan khu vực này. Cô cho biết được Kiều mời vào quán, ngồi ghế nhựa hoặc ghế gấp, đặt dọc theo sườn đồi. Thời điểm này, quán có khá nhiều khách.

Vừa ngồi xuống và chưa kịp gọi đồ uống, Jess bất ngờ thấy chủ quán ném bàn ghế xuống sườn đồi. Chỉ trong khoảng 5 giây, người này quăng ba chiếc ghế gấp xuống, sau đó tiếp tục quay lại ném nốt số đồ còn lại.

"Tôi thực sự bối rối, mọi thứ diễn ra quá nhanh và tôi phải ghi hình lại vì cảnh tượng này thật kỳ quặc", Jess nói. Sau đó, cô đã chia sẻ video lên mạng xã hội và nhiều người cũng bày tỏ sự bất bình với hành động của chủ quán.

Từ tháng 3, thực hiện công tác lập lại trật tự vỉa hè, Công an phường Sơn Trà đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai xử lý, không cho buôn bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường trên tuyến đường Hoàng Sa, bán đảo Sơn Trà.

Ngày 22/3, UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch siết quản lý trật tự đô thị, trọng tâm là không được phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Các hành vi đặt, để, lắp đặt biển hiệu di động, bảng quảng cáo, chậu cây cảnh, tượng trang trí hay các vật dụng khác trên vỉa hè, lòng đường đều bị cấm.

Bán đảo Sơn Trà, thuộc phường Sơn Trà, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 10 km, có diện tích hơn 4.400 ha và cao gần 700 m. Nơi đây được ví như "lá phổi xanh" của thành phố với hệ sinh thái rừng gắn với biển độc đáo, là ngôi nhà của voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng quý hiếm.

Tú Nguyễn