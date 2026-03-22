Đà Nẵng cấm kinh doanh trên vỉa hè

Người dân Đà Nẵng không được phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán, kể cả việc đặt biển hiệu di động, chậu cây xanh, tượng trang trí.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch siết quản lý trật tự đô thị với nội dung trọng tâm là không được phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Các hành vi đặt, để, lắp đặt biển hiệu di động, bảng quảng cáo, chậu cây cảnh, tượng trang trí hay các vật dụng khác trên vỉa hè, lòng đường đều bị nghiêm cấm.

Vỉa hè đường Lê Duẩn - tuyến phố chuyên doanh nằm ở trung tâm thành phố, thường xuyên bị lấn chiếm để buôn bán, xe máy chắn hết lối đi. Ảnh: Nguyễn Đông

Thành phố sẽ dẹp bỏ các "chợ cóc", "chợ tạm" trái phép. Xe máy, xe đạp trên vỉa hè phải xếp gọn, thẳng hàng. Việc dừng, đỗ, đón trả khách phải đúng nơi quy định, không gây cản trở giao thông. Thành phố sẽ cấm treo, dán, vẽ quảng cáo trên cột điện, trụ tín hiệu, cây xanh và các công trình hạ tầng.

Mục tiêu của kế hoạch là 100% xã, phường đảm bảo vỉa hè thông thoáng, môi trường sạch, cảnh quan gọn gàng. Người dân thay đổi thói quen cũ, cải thiện chất lượng sống, đồng thời tạo diện mạo đô thị hấp dẫn hơn với du khách và thúc đẩy hoạt động du lịch, dịch vụ.

Để đảm bảo kế hoạch khả thi, thành phố đưa ra phương án kẻ vạch phân định vỉa hè dựa trên bề rộng. Theo đó, vỉa hè dưới 4 m sẽ bố trí 1,5 m sát nhà dân cho người đi bộ, phần còn lại (nếu đủ điều kiện) dùng để xe máy; vỉa hè từ 4 đến dưới 6 m sẽ dành khoảng 2 m sát bó vỉa hè để xe máy, còn lại cho người đi bộ; vỉa hè từ 6 m trở lên sẽ dành khoảng 3,5 m sát bó vỉa hè để xe máy, còn lại cho người đi bộ.

Trường hợp vỉa hè dành cho người đi bộ bị vướng hạ tầng (cây xanh, trạm biến áp, trụ điện...), thành phố cho phép điều chỉnh linh hoạt vạch kẻ phân định phạm vi vỉa hè dành cho người đi bộ, đảm bảo lối đi được liên tục và thuận lợi.

Chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè được triển khai đồng bộ theo lộ trình cụ thể, hoàn thành trong quý I/2026. Trong đó, từ giữa tháng 3 đến ngày 31/3, thành phố tập trung tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ các vi phạm lấn chiếm. Các xã phường tổ chức "Lễ phát động ra quân", rà soát và kẻ vạch sơn phân định vỉa hè, sắp xếp lại hệ thống biển báo và điểm tập kết rác.

Giai đoạn 2 (đến ngày 30/4/2026), thành phố sẽ tổng kiểm tra, xử lý vi phạm. Các đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện để xử lý triệt để trường hợp cố tình vi phạm. Giai đoạn 3 các đơn vị sẽ duy trì thường xuyên tuần tra, kiểm tra để phòng ngừa và chống tái lấn chiếm, đảm bảo trật tự đô thị được duy trì bền vững.

Kế hoạch này tác động trực tiếp đến hàng nghìn hộ kinh doanh mặt phố, tiểu thương tại các khu vực chợ tự phát và người dân có thói quen sử dụng vỉa hè làm không gian sinh hoạt riêng...

Một phần vỉa hè đường Lê Lợi thành chỗ đỗ ôtô, ảnh chụp sáng 28/1/2026. Ảnh: Nguyễn Đông

Nhằm tránh tình trạng "đánh trống bỏ dùi", Đà Nẵng thực hiện phương châm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, sử dụng dữ liệu từ Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Tổng đài 1022 để tiếp nhận phản ánh và xử phạt.

Chủ tịch UBND các phường, xã phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để tồn tại các vi phạm lấn chiếm vỉa hè mà không có biện pháp xử lý triệt để. Thành phố cũng sẽ xử lý nghiêm các cán bộ thiếu quyết liệt hoặc có hành vi can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Nguyễn Đông