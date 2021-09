Chủ động tăng cường đề kháng mùa dịch

Một lối sống lành mạnh cùng chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng là chìa khóa giúp đề kháng khỏe mạnh.

Để tăng cường sức đề kháng, cung cấp vitamin C, dưỡng chất giúp hệ miễn dịch hoạt động một cách hiệu quả. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ. Vậy ngoài vitamin C, bạn cần chủ động nạp thêm những dưỡng chất nào để hệ đề kháng luôn khỏe mạnh?

Hệ miễn dịch và 3 "hàng rào" phòng thủ

Hệ miễn dịch là hệ thống gồm nhiều lớp phòng vệ, trong đó có 3 lớp bảo vệ chính. Đây đều là những lá chắn tự nhiên, phối hợp cùng nhau để bảo vệ cơ thể bạn.

- "Hàng rào" phòng thủ đầu tiên - "hàng rào" sinh lý: gồm các yếu tố vật lý, hóa học và vi sinh vật có lợi, bao gồm da, niêm mạc, màng nhầy, nước bọt, nước mắt, các vi sinh vật có lợi sống cộng sinh dưới da và trong đường tiêu hóa... Chúng hoạt động như những lá chắn bảo vệ bạn khỏi môi trường bên ngoài, ngăn các yếu tố gây hại xâm nhập vào cơ thể.

Khi các tác nhân trên vượt qua lá chắn miễn dịch này, sẽ đối mặt với "hàng rào" bẩm sinh, luôn sẵn sàng, hoạt động ngay khi được kêu gọi. Lớp bảo vệ này bao gồm các tế bào như đại thực bào, bạch cầu trung tính, bạch cầu đơn nhân,... có khả năng nhanh chóng tìm kiếm, bắt giữ, tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh.

"Hàng rào" thích nghi là lá chắn phòng thủ cuối cùng, hiệu quả nhất trong việc chống lại tác nhân gây bệnh. Các phản ứng đặc hiệu trong hàng rào này cần thời gian để xảy ra đáp ứng, có tính ghi nhớ. Vì thế, khi các tác nhân gây bệnh xâm nhập một lần và tiếp tục tấn công ở lần sau, phản ứng sẽ xảy ra mạnh mẽ hơn, các kháng thể sản sinh nhằm bảo vệ cơ thể bạn.

Có thể thấy, ba lá chắn phòng ngự hoạt động một cách chặt chẽ, phối hợp cùng nhau để bảo vệ cơ thể. Một khi các tế bào miễn dịch suy yếu, hệ miễn dịch sẽ bị ảnh hưởng, khiến cho các cơ quan, chức năng khác trong cơ thể cũng dần suy yếu theo. Nếu ví cơ thể như một "cỗ máy" được cấu thành từ các "mắt xích" phức tạp, thì việc một "mắt xích" làm việc không hiệu quả sẽ làm cho cả "cỗ máy" không thể hoạt động trơn tru. Do đó, việc bổ sung các dưỡng chất thiết yếu sẽ là tiền đề để ba phòng thủ này trở nên vững chắc hơn.

Cung cấp Probiotics để bảo vệ "hàng rào" miễn dịch sinh lý.

Probiotics - hỗ trợ "hàng rào" sinh lý hoạt động thuận lợi

Có 70% tế bào miễn dịch nằm trong ruột. Do đó, việc giữ hệ tiêu hóa khỏe mạnh bằng cách bổ sung thường xuyên các lợi khuẩn Probiotics là giải pháp giúp miễn dịch sinh lý hoạt động trơn tru.

Tuy nhiên, một số yếu tố tiêu cực của cuộc sống hiện đại như tiêu thụ thức ăn nhanh, sinh hoạt không điều độ, ô nhiễm môi trường... đang phần nào gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tiêu hóa, dẫn đến suy giảm khả năng của hệ miễn dịch. Việc bổ sung Probiotics cần được ưu tiên nếu bạn muốn củng cố hiệu quả của lá chắn miễn dịch này.

Bạn có thể cân nhắc việc sử dụng thực phẩm bổ sung chứa đa dạng chủng lợi khuẩn được kiểm nghiệm lâm sàng và có chứa prebiotic (thức ăn của Probiotics) giúp các chủng lợi khuẩn phát triển và hoạt động mạnh mẽ hơn trong hệ tiêu hóa.

Lựa chọn thực phẩm bổ sung vitamin C là cách để hỗ trợ "hàng rào" phòng thủ bẩm sinh.

Vitamin C hỗ trợ hàng rào miễn dịch bẩm sinh làm việc hiệu quả

Theo thư viện Y học quốc gia Mỹ, vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, góp phần đóng vai trò bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công từ virus, vi khuẩn, hỗ trợ bảo vệ làn da, ngừa lão hóa.

Tuy nhiên, cơ thể không thể tự sản sinh, lưu trữ vitamin C và khẩu phần ăn hàng ngày có thể chưa đáp ứng đủ lượng cần thiết. Vì vậy, việc nạp vitamin C từ nguồn thực phẩm bổ sung là điều bạn cần lưu ý để giúp tuyến phòng thủ miễn dịch này trở nên vững chắc .

Bạn nên tìm kiếm các loại thực phẩm bổ sung vitamin C chiết xuất từ thiên nhiên, cụ thể từ quả Acerola Cherry - một trong những loại quả giàu vitamin C nhất trong tự nhiên, chứa hợp chất Citrus Bioflavonoid để cơ thể dễ dàng hấp thu vitamin C.

Cung cấp dưỡng chất thực vật từ thực phẩm bổ sung giúp hỗ trợ "hàng rào" phòng thủ thích nghi.

Theo Cục An toàn thực phẩm, dưỡng chất thực vật trong rau củ quả chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tế bào miễn dịch làm việc hiệu quả, bảo vệ bạn trước những tác nhân gây hại. Việc bổ sung dưỡng chất thực vật kết hợp cùng các loại vitamin, khoáng chất có trong rau củ quả cũng hỗ trợ khả năng đề kháng.

Tuy nhiên theo WHO, khoảng 3/4 người trưởng thành Việt Nam không đáp ứng mức khuyến nghị bổ sung tối thiểu 400g rau củ quả mỗi ngày. Lúc này, việc kết hợp chế độ dinh dưỡng hàng ngày và các loại thực phẩm bổ sung chứa dưỡng chất thực vật sẽ giúp hiệu quả đề kháng được tăng lên.

Những sản phẩm cung cấp dưỡng chất thực vật, đa vitamin, khoáng chất chiết xuất từ nhiều loại trái cây, rau củ, thảo mộc, đại diện cho 5 sắc màu của dưỡng chất thực vật sẽ là lựa chọn phù hợp để bổ sung. Bởi những sản phẩm này không chỉ giúp cơ thể kích hoạt cơ chế phòng vệ tự nhiên trong cơ thể, mà còn chống oxy hóa và hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

Ba lá chắn miễn dịch hoạt động theo phương thức hỗ trợ và tương tác lẫn nhau. Vì thế, để hệ miễn dịch vận hành một cách hiệu quả, bên cạnh việc duy trì một lối sống lành mạnh như vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, quản lý stress, cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày. Bạn có thể kết hợp sử dụng các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giúp bổ sung probiotic, vitamin C, dưỡng chất thực vật. Người dùng ưu tiên lựa chọn sản phẩm đến từ thương hiệu uy tín tín, chủ động chăm sóc hệ miễn dịch một cách an toàn, tối ưu

Lê Nguyễn

Ảnh: Nutrilite