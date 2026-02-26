Chủ đầu tư sân bay Long Thành đổi người đại diện pháp luật

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cử ông Lê Văn Khiên làm người đại diện theo pháp luật, thay Chủ tịch HĐQT Vũ Thế Phiệt.

Hội đồng quản trị ACV hôm qua thống nhất cử ông Lê Văn Khiên làm người đại diện theo pháp luật "cho đến khi có quyết định mới". Ông Khiên, sinh năm 1973, hiện là Thành viên HĐQT và đại diện Nhà nước sở hữu 11,22% vốn tại doanh nghiệp này.

Ông Lê Văn Khiên mới được cử làm người đại diện theo pháp luật ACV. Ảnh: Website ACV

Trước đó, người đại diện theo pháp luật của ACV là Chủ tịch HĐQT Vũ Thế Phiệt. Từ đầu tháng 2 đến nay, ông Phiệt không ký các nghị quyết Hội đồng quản trị mà ủy quyền cho ông Khiên.

ACV đang trải qua đợt biến động mạnh nhân sự thượng tầng. Hồi đầu tháng, công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng - Phó tổng giám đốc - phụ trách ban điều hành. Trong gần 1,5 năm qua, người phụ trách ban điều hành trong lúc chờ kiện toàn vị trí tổng giám đốc là Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Việt. Ông Việt còn là Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và mới được bầu vào Hội đồng quản trị ACV cuối tháng trước.

ACV hiện quản lý và vận hành 23 sân bay trên cả nước, trong đó có 11 cảng hàng không quốc tế. Họ là chủ đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có diện tích khoảng 5.000 ha. Ở giai đoạn một, dự án đầu tư hai đường băng và một nhà ga công suất 25 triệu hành khách. Một số hạng mục đã hoàn thành cuối năm ngoái và dự kiến vận hành thương mại từ giữa năm nay.

ACV có vốn điều lệ hơn 35.828 tỷ đồng, trong đó, Bộ Tài chính là cơ quan đại diện vốn Nhà nước nắm 95,41%. Công ty giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM từ tháng 11/2016. Cổ phiếu hiện ở quanh vùng giá 56.000 đồng, tăng khoảng 15% so với đầu năm.

ACV ghi nhận doanh thu thuần năm ngoái xấp xỉ 25.960 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Nguồn thu chủ yếu từ phục vụ hành khách, dịch vụ cất hạ cánh, phục vụ mặt đất, đảm bảo an ninh hành khách và cho thuê mặt bằng. Công ty lãi trước thuế hơn 14.915 tỷ đồng, tăng 3% và là mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động.

Ngoài chủ đầu tư, một số doanh nghiệp trong liên danh Vietur - đơn vị trúng thầu dự án sân bay Long Thành - cũng thay lãnh đạo cấp cao. Tại Newtecons, ông Nguyễn Quang Thụy được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật thay người tiền nhiệm là ông Võ Thanh Liêm từ 13/2. Cùng ngày, Vinaconex cũng miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Tới, nhưng không nêu lý do. Công ty này bầu ông Trần Đình Tuấn, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc thay thế.

