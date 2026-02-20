Công ty xây dựng của ông Nguyễn Bá Dương thay CEO

Ông Nguyễn Quang Thụy vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Newtecons, thay người tiền nhiệm là ông Võ Thanh Liêm.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Newtecons đã thay Tổng giám đốc cách đây một tuần.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Quang Thụy (sinh năm 1973) giữ chức Giám đốc điều hành. Trên website Newtecons, ông Thụy được giới thiệu là người gắn bó từ những ngày đầu thành lập và góp phần xây dựng hệ thống quản lý tại các công trình. Ông cũng trực tiếp đào tạo nhiều thế hệ chỉ huy trưởng, giám sát, kỹ sư và có khả năng huy động nguồn nhân lực thần tốc.

Trước đó, vị trí Tổng giám đốc Newtecons do ông Võ Thanh Liêm đảm nhiệm từ tháng 6/2022. Ông Liêm (sinh năm 1977) từng có gần 20 năm công tác và giữ chức Quyền tổng giám đốc tại Coteccons trước khi chuyển sang Newtecons.

Ông Nguyễn Quang Thụy (vest đen) và ông Võ Thanh Liêm (vest xanh). Ảnh: Phương Đông

Newtecons thành lập năm 2003, hiện có vốn điều lệ hơn 1.500 tỷ đồng, do ông Nguyễn Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT. Họ là một trong những tổng thầu xây dựng lớn với danh mục dự án trải dài khắp cả nước và hơn 5.360 nhân sự.

Newtecons là một trong 10 doanh nghiệp thành viên của Liên danh Vietur trúng gói thầu 5.10 về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành. Gói thầu này trị giá 35.000 tỷ đồng.

Ngoài Newtecons, hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương còn hai thành viên tham gia liên danh này gồm Ricons và Sol E&C. Các doanh nghiệp khác trong liên danh gồm IC Istas (thuộc IC Holdings của Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng công ty Xây dựng số 1, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Vinaconex, Phục Hưng Holdings, ATAD và Hawee.

Năm ngoái, hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương ghi nhận doanh thu tổng cộng 29.000 tỷ đồng, trong đó riêng lĩnh vực xây lắp của ba công ty đóng góp 26.000 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu năm nay doanh thu tăng trưởng trên 40% và sẽ mở rộng tham gia thi công các dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm quốc gia.

Cùng ngày Newtecons thay tổng giám đốc, một thành viên khác của liên danh Vietur là Vinaconex cũng miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Tới, nhưng không nêu lý do. Công ty này bầu ông Trần Đình Tuấn, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc thay thế.

