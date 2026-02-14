Vinaconex thay Chủ tịch Hội đồng quản trị

HĐQT Vinaconex vừa miễn nhiệm Chủ tịch Nguyễn Hữu Tới và bầu ông Trần Đình Tuấn, thành viên HĐQT, kiêm Phó tổng giám đốc thay thế.

Theo nghị quyết của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vừa công bố, việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Tới có hiệu lực từ ngày 13/2. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chưa nêu lý do miễn nhiệm ông Tới.

Ông Nguyễn Hữu Tới giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Vinaconex nhiệm kỳ 2022 - 2027 từ cuối tháng 7/2024, thay cho ông Đào Ngọc Thanh. Sau đó, ông Thanh làm Chủ tịch Hội đồng chiến lược của công ty.

Cựu Chủ tịch HĐQT Vinaconex Nguyễn Hữu Tới. Ảnh: VCG

Ông Tới có hơn 40 năm kinh nghiệm, trải qua rất nhiều vị trí quản lý, điều hành từ các doanh nghiệp thành viên đến Tổng công ty Vinaconex. Trong 5 năm trước khi được giao làm Chủ tịch Vinaconex, ông Tới đã góp phần đưa công ty này trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu thi công các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, quy mô lớn.

Sau khi miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Tới, HĐQT Vinaconex đã bầu ông Trần Đình Tuấn làm Chủ tịch. Trước khi được bổ nhiệm, ông Tuấn giữ vai trò thành viên HĐQT, kiêm Phó tổng giám đốc Vinaconex.

Hiện tại, ông cũng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại nhiều công ty khác như Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Pacific Holdings; Chủ tịch HĐQT Vimeco; Tổng giám đốc Vinaconex Thiết kế và nội thất; Thành viên HĐQT Công ty Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh.

Ông Trần Đình Tuấn (thứ 3 từ trái) khi được bầu vào HĐQT Vinaconex tại phiên họp thường niên của công ty hồi tháng 4/2025. Ảnh: VCG

Thành lập năm 1988, Vinaconex là một trong những doanh nghiệp xây dựng, bất động sản lâu đời tại Việt Nam. Ban đầu, đây là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng. Vinaconex cũng tham gia nhiều dự án hạ tầng, công nghiệp và dân dụng quy mô lớn trên cả nước trước khi cổ phần hóa. Tổng công ty bắt đầu tái cấu trúc khi thoái vốn nhà nước cách đây 6 năm.

Năm 2025, doanh thu thuần của Vinaconex tăng gần 25% lên trên 16.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này cũng lập kỷ lục khi đạt hơn 4.129 tỷ.

Công ty cho biết năm ngoái cũng ghi dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng hàng không khi tham gia xây dựng dự án sân bay quốc tế Long Thành và nhà ga T2 Nội Bài mở rộng. Cùng với đó, Vinaconex cũng là nhà thầu chủ lực trên các đoạn tuyến quan trọng của cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 như Bãi Vọt – Hàm Nghi, Vân Phong – Nha Trang, Vũng Áng – Bùng.

Anh Tú