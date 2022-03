Chris Rock cần xin lỗi vợ Will Smith

Jada đang là người phụ nữ bị bỏ qua trong câu chuyện "đường quyền Oscars" của Will Smith.

Sau lễ trao giải Oscar lần thứ 94, tôi nghĩ mọi người dường như đang quá quan tâm về cú đấm của Will Smith mà quên mất rằng chính Jada Pinkett Smith mới là người cần được bênh vực. Đặc biệt, mọi người quên đi mất Chirs Rock thực sự nợ cô ấy một lời xin lỗi, vì sự thô thiển mà cứ tưởng là hài hước.



Giải thưởng Oscars lần thứ 94 năm 2022 diễn ra vào tối Chủ nhật ngày 27/3 theo giờ Mỹ tại nhà hát Dolby - thành phố Los Angeles. Một buổi có nhiều điều để nói. Nhìn một cách tích cực thì hành động của Will Smith chỉ đơn giản là một cách bảo vệ vợ mình trước những lời đàm tiếu từ bên ngoài. Còn nhìn rộng hơn, Will Smith làm như vậy giống như một cuộc cách mạng, đáp trả việc trêu đùa phản cảm ở chỗ đông người bởi vì ai mà chẳng có cuộc sống riêng tư, bí mật. Khi họ không nói ra thì không ai có quyền được động đến.

Một số khác coi Chris Rock là nạn nhân của bạo lực và khen ngợi anh ta đã bình tĩnh để có thể tiếp tục chương trình một cách êm đềm.

Tất cả mọi người đều có quyền được thể hiện sự hài hước, vui tính của mình ở mọi nơi nhưng phải không được đi quá giới hạn: Đừng bao giờ lôi bệnh tật hay nỗi đau của người khác ra làm trò đùa.

Cho những ai chưa hiểu rõ thì Chris Rock đã nói với Jada - vợ của Will Smith rằng: "Jada à, tôi rất thích cô đó. Không thể chờ đến khi được xem phần 2 của phim G.I.Jane 2 luôn" và bật cười thích thú.

Sự thật là chả có phần hai nào hết; trong phim Nữ Chiến Binh Quả Cảm (G.I Jane), nữ chính đã phải cạo đầu như một hình thức từ bỏ sự nữ tính để gia nhập quân đội Mỹ, và Chris đã so sánh điều này với kiểu đầu của Jada trong lễ trao giải - ý là vì đầu cô trọc nên cô thật hợp đóng cái phim đó nếu có phần hai.

Tuy nhiên, Jada không cố tình để đầu trọc mà cô đang phải vật lộn với căn bệnh alopecia - rụng tóc từng vùng quái ác, cô đã nhiều lần công khai trên mạng xã hội.

Hãy thử tưởng tượng người thân của bạn mắc căn bệnh A, một hôm có người bảo rằng "Ồ thế hợp đóng cái phim này thật đấy" và kèm theo tiếng cười thì liệu bạn có chịu được không?

Đồng ý rằng bạo lực chưa bao giờ là cách giải quyết vấn đề dù cảm xúc có lên cao đi chăng nữa, nhưng nói theo "ngôn ngữ dân gian" thì Chris Rock thực sự đáng ăn đòn vì phát ngôn của mình.

Nhưng câu chuyện chính ở đây là chúng ta đã quên mất rằng người chịu đựng nhiều nhất là Jada. Chúng ta cứ hay tình cờ bỏ qua người phụ nữ một cách phũ phàng như thế.

Nguyễn Quang

