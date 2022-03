Những cách để phụ nữ đẹp hơn mỗi ngày

Suy nghĩ tích cực, chăm sóc sức khoẻ, phối đồ thời trang... là những cách giúp phụ nữ trẻ trung, năng động và xinh đẹp hơn.

Là phụ nữ ai cũng muốn mình luôn xinh đẹp, nhưng nhiều chị em cho rằng để đẹp thì phải bỏ ra nhiều tiền bạc và công sức, thứ mà không phải ai cũng có. Tuy nhiên trong khuôn khổ bài viết này, tôi muốn đưa ra một số tip nho nhỏ để chị em chúng ta không chỉ đẹp hơn mà còn tích cực hơn, yêu đời hơn.

Suy nghĩ tích cực

Suy nghĩ quyết định hành động, hành động quyết định thói quen và thói quen quyết định số phận. Vì thế hãy thử reset cuộc sống của bạn bằng cách thay đổi suy nghĩ sang hướng tích cực hơn, nghĩ nhiều hơn đến mặt tốt của vấn đề, điều đó sẽ giúp bạn có nhiều năng lượng hơn, giảm stress cũng như hình thành một thói quen tốt cho bạn về sau.

Chăm sóc sức khỏe

Một người phụ nữ đẹp trước hết phải là một người phụ nữ khỏe mạnh, dù bạn không đủ thời gian để tham gia một lớp gym hay yoga, nhưng hãy cố gắng dành 30 phút mỗi ngày cho hoạt động thể dục đơn giản tại nhà như đi bộ, tập giãn cơ. Quan trọng hơn hãy biến đó thành thói quen và duy trì mỗi ngày, sau vài tháng hay một năm, bạn sẽ thấy sức khỏe và độ dẻo dai của mình cải thiện đáng kể.

Bên cạnh đó việc ăn uống khoa học cũng rất quan trọng với sức khỏe và vẻ đẹp của phụ nữ. Bạn có biết là việc ăn uống lành mạnh sẽ quyết định phần lớn đến làn da chứ không phải là mỹ phẩm đắt tiền không?

Hãy xây dựng thực đơn lành mạnh ngay từ hôm nay bằng cách tăng rau củ, trái cây trong bữa ăn, giảm các món nhiều dầu mỡ và hạn chế thức ăn chế biến sẵn. Bạn hãy thử uống nước ép trái cây (không thêm đường) hoặc nước detox đơn giản vào mỗi buổi sáng, sau 2 tuần làn da bạn sẽ thấy làn da rạng rỡ và căng bóng hơn hẳn.

Tạo cho mình một phong cách thời trang Bạn nghĩ rằng chỉ những người nổi tiếng mới cần xây dựng một phong cách thời trang cho bản thân ư, và để làm được điều đó cần phải có một ekip và stylist chuyên nghiệp?

Thật ra ở phương diện làm đẹp cá nhân, việc tạo cho bản thân một phong cách thời trang không hề khó như bạn tưởng. Trước tiên, hãy xác định ưu, nhược điểm hình thể của bản thân, chọn cho mình hai đến ba màu sắc bạn yêu thích và phù hợp với làn da của bạn. Sau đó bạn hãy mua trang phục, phụ kiện... theo những màu sắc đó, vậy là không cần mất nhiều thời gian, bạn đã có một bộ trang phục, phụ kiện đồng bộ mỗi ngày.

Mỗi người chúng ta đều có sở thích khác biệt về thời trang, tuy nhiên nếu không phải người sành sỏi về phối đồ, hãy chọn phong cách đơn giản và thanh lịch làm phong cách hàng ngày của mình, và chọn phong cách bạn yêu thích (có thể là cá tính hoặc điệu đà ...) để dành cho những ngày đặc biệt. Phong cách đơn giản hàng ngày vừa giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc, vừa nâng tầm style của bạn trong mắt người khác.

Một số trang phục tiêu biểu cho phong cách đơn giản

- Áo sơ mi trắng: Đây là một item mà chị em nào cũng nên có, nó dễ mặc, hợp với mọi dáng người và màu da, giúp bạn trẻ trung hơn hơn. Để không đơn điệu, chị em có thể chọn dáng sơ mi cách điệu, hoặc chất liệu vải thêu. Điểm đặc biệt quan trọng là chị em nên chọn sản phẩm có chất liệu vải thoáng mát, mềm mại. Bạn hãy nhớ kiểu dáng đơn giản và chất lượng vải tốt luôn tạo ấn tượng về một sản phẩm đắt tiền, và điều đó góp phần cải thiện gu thời trang của bạn trong mắt mọi người.

- Đầm chữ A trơn màu: Đầm chữ A có ưu điểm tôn dáng của người mặc, làm tôn vòng eo và che đi một số khuyết điểm như vòng hai lớn, vòng ba nhỏ ... Với đầm chữ A trơn màu, trông bạn sẽ vừa hiện đại vừa thanh lịch, đồng thời một chiếc đầm trơn màu sẽ dễ kết hợp với phụ kiện như túi sách hay giày hơn đầm hoa.

- Phụ kiện màu nude: Không phải ai cũng có điều kiện để mua thật nhiều giày và túi xách để phù hợp với từng bộ quần áo. Nên nếu bạn không muốn chi quá nhiều cho phụ kiện, hãy mua cho mình 1 đôi giày cao gót và một chiếc túi màu nude, nó có thể kết hợp với gần như tất cả trang phục của bạn một cách hài hòa nhất. Màu trắng cũng phù hợp với tất các trang phục, tuy nhiên màu nude sẽ dễ làm sạch hơn so với màu trắng.

- Năng động hơn với giày sneaker: Ai cũng biết giày cao gót là biểu tượng của phái đẹp, nhưng đi giày cao gót mỗi ngày không phải là một lựa chọn tốt cho sức khỏe, vì vậy, hãy thử phối đồ với một đôi giày sneaker trắng, bạn sẽ bất ngờ vì nó không chỉ tiện dụng mà còn rất đẹp và thời trang nữa.

Giày sneaker cũng hoàn toàn phù hợp với áo sơ mi trắng, đầm chữ A, đầm xòe nhẹ. Và nó còn đặc biệt giúp bạn trẻ trung hơn nữa chứ. Thật tuyệt phải không. Đừng kết hợp quá ba màu trên phục trang Và nếu là ba màu, hãy chọn một màu trung tính (đen, trắng, nude) nó sẽ kiến trang phục của bạn có sự đồng điệu và không rối mắt.

Biểu tượng thời trang Coco Chanel đã nói: "Simplicity is the keynote of all true elegance" (Tạm dịch: Đơn giản chính là chìa khóa của sự thanh lịch) vì vậy nếu bạn chưa có một phong cách thời trang riêng cho bản thân, hãy bắt đầu xây dựng cho mình phong cách đơn giản.

Hi vọng với những tip trên, bạn sẽ đón mỗi ngày mới với sự tự tin, tích cực và yêu đời hơn. Chính sự tự tin của bạn là điều quan trọng nhất giúp bạn tỏa sáng.

H.O.A

