Chồng mắc viêm gan B, làm sao để tránh lây bệnh?

Chồng vừa mới phát hiện mắc bệnh viêm gan B, tôi làm cách nào để phòng lây nhiễm? (Như Giang, 38 tuổi, Đắk Lắk)

Trả lời:

Nếu chồng hoặc vợ nhiễm viêm gan B thì tỷ lệ lây nhiễm cho bạn đời là rất cao. Lý do, bệnh lây chủ yếu qua đường quan hệ tình dục và đường máu khi sử dụng chung đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, nhíp, kềm cắt móng, dao cạo râu... Đây là hai yếu tố rất khó tránh khỏi trong đời sống vợ chồng.

Cách phòng viêm gan B hiệu quả nhất là tiêm vaccine, với tỷ lệ bảo vệ hơn 95% nếu tiêm đủ mũi. Vaccine viêm gan B cần xét nghiệm định lượng kháng thể trước tiêm. Trường hợp đã mắc bệnh, tiêm vaccine sẽ không còn tác dụng còn nếu không có kháng thể, hoặc kháng thể dưới mức bảo vệ. Cần phải tiêm để tăng cường miễn dịch, tránh lây nhiễm bệnh. Bạn nên xét nghiệm định lượng kháng thể để biết tình hình sức khỏe và tiêm vaccine càng sớm càng tốt.

Người lớn tuổi tiêm vaccine viêm gan B khi trong gia đình đang có người mắc bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Hiện Việt Nam có vaccine phòng viêm gan B loại đơn và phối hợp phòng thêm viêm gan A trong một mũi tiêm. Lịch tiêm gồm ba mũi trong 6 tháng. Trường hợp của bạn thuộc nhóm nguy cơ cao sẽ có lịch tiêm 4 mũi theo phác đồ nhanh, trong đó ba mũi đầu tiêm trong một tháng và mũi thứ tư nhắc sau một năm. Sau đó, bạn nên xét nghiệm kiểm tra định lượng kháng thể theo chỉ định của bác sĩ. Bạn cũng cần khám sức khỏe định kỳ và tiêm nhắc lại khi kháng thể dưới mức bảo vệ. Về phía chồng bạn, cần tuân thủ phác đồ điều trị để giảm tải lượng virus trong máu, giảm nguy cơ lây nhiễm.

Ngoài bạn, những người thân trong gia đình cũng thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm, nên thường xuyên xét nghiệm bệnh. Nếu không may nhiễm bệnh, cần điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Trường hợp không có kháng thể hoặc kháng thể không đủ bảo vệ cần sớm tiêm vaccine để tăng cường kháng thể.

Viêm gan B là bệnh truyền nhiễm cấp tính, do virus viêm gan B gây ra. Người mắc bệnh cần sử dụng thuốc kháng virus suốt đời để kiểm soát bệnh, tránh bệnh biến chứng thành xơ gan, ung thư gan. Tuy nhiên, có đến 90% người mắc viêm gan B không biết tình trạng bệnh, do bệnh ở giai đoạn đầu không xuất hiện triệu chứng rõ ràng, đôi khi khó phát hiện nếu không thực hiện xét nghiệm máu.

Theo WHO, ước tính có khoảng 8-10% dân số Việt Nam nhiễm virus viêm gan B. Việt Nam cũng nằm trong nhóm nước có tỷ lệ lưu hành virus viêm gan B cao nhất thế giới.

Bác sĩ Trần Huỳnh Tấn

(Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC)