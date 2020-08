Chồng chúc Megan Fox hạnh phúc bên tình mới

Tài tử Brian Austin Green mong vợ Megan Fox hạnh phúc bên người yêu mới và muốn việc chia tay không ảnh hưởng tới con cái.

Ngày 3/8, nam diễn viên trả lời phỏng vấn trên chương trình Hollywood Raw về đời tư. Khi được hỏi suy nghĩ về tình mới của vợ, anh nói: "Tôi chúc Megan mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi muốn cô ấy hạnh phúc. Điều đó quan trọng với cô ấy và cả các con tôi. Không ai muốn ở cạnh một người không hạnh phúc".

Vợ chồng Megan Fox tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm 2013. Ảnh: Golden Globes.

Megan Fox công khai tình cảm với rapper Machine Gun Kelly giữa tháng 5, quen khi cùng đóng phim Midnight In The Switchgrass cuối năm ngoái. Một ngày sau, Brian Austin Green xác nhận hai vợ chồng đã chia tay từ trước. Anh phủ nhận tin đồn vợ ngoại tình, cho biết mối quan hệ trục trặc từ đầu năm do Megan Fox chán cuộc sống gia đình, muốn tự do đóng phim. Thời gian qua, Green cũng nhiều lần hẹn hò các cô gái khác.

Tài tử cho biết cuộc sống sau chia tay khác biệt nhưng không tồi tệ. Anh và vợ cũ cùng hy vọng không ảnh hưởng tới ba con chung. "Tôi nghĩ chuyện nuôi con là trách nhiệm của cả hai. Mọi người vẫn yêu thương và tôn trọng nhau. Luật chung là không giới thiệu người thứ ba với các con cho đến khi mối quan hệ đó thật sự nghiêm túc", anh nói.

Megan Fox đóng MV "Bloody Valentine" cùng Machine Gun Kelly Megan Fox đóng MV "Bloody Valentine" cùng Machine Gun Kelly. Video: Youtube.

Green tránh đọc các thông tin về vợ chồng anh trên báo hay mạng xã hội. Tài tử không thích việc mọi người dị nghị về những mối tình mới của cả hai. Anh ngạc nhiên khi bị soi mói vì tìm hiểu những cô gái, giải thích: "Việc bình thường sau khi chia tay là đi hẹn hò".

Megan Fox và Brian Austin Green đính hôn năm 2006 nhưng chia tay ba năm sau đó vì nữ diễn viên không dành nhiều thời gian cho gia đình. Trong thời gian xa nhau, Brian nhiều lần thuyết phục bạn gái thay đổi. Họ tái hợp và kết hôn năm 2010, có ba con chung. Sau khi cưới, Megan nhiều lần nộp đơn ly dị vào các năm 2015, 2017 nhưng đều xin rút lại.