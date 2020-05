15 năm thăng trầm của vợ chồng Megan Fox

"Bom sex" Megan Fox và Brian Austin Green nhiều lần chia tay, tái hợp và có với nhau ba con sau 15 năm.

Ngày 18/5, vài ngày sau khi Megan Fox bị phát hiện cặp kè tình mới - rapper Machine Gun Kelly, diễn viên Brian Austin Green xác nhận trên chương trình Context anh và cô hiện chỉ là bạn. Anh cho biết tình cảm hai người rạn nứt từ cuối năm 2019, khi Megan ra nước ngoài đóng phim Midnight in the Switchgrass.

Theo Brian, Megan muốn tìm trải nghiệm mới, ra ngoài làm việc nhiều hơn là phụ nữ của gia đình. Anh nói Megan không ngoại tình, nhiều lần kể với anh về tình mới và chỉ hẹn hò khi đã quyết định chia tay. Cặp sao đồng thuận cùng nuôi con, vẫn đi du lịch chung vào mỗi dịp lễ.

Megan Fox ủng hộ chồng Brian Austin Green tại sự kiện đua xe cho người nổi tiếng năm 2010. Ảnh: FilmMagic.

Megan Fox và Brian Austin Green quen năm 2004 trên phim trường Hope and Faith. Nữ diễn viên ấn tượng với Brian từ cái nhìn đầu tiên, ngỏ ý mời anh đi chơi nhưng không được đồng ý vì cô chưa đủ 18 tuổi. "Trong một buổi họp, Brian vô tình chạm tay vào chân tôi. Tôi cảm thấy một nguồn điện chạy trong mình và hiểu rằng đã phải lòng anh ấy", Megan nói với NY Times năm 2009.

Cặp sao dần phát sinh tình cảm sau quá trình làm việc và hẹn hò khi Megan tròn 18 tuổi. Mối tình thu hút sự chú ý vì Brian hơn bạn gái 12 tuổi. Hai người nhiều lần khẳng định tuổi tác không phải vấn đề với họ trong tình yêu, thường xuất hiện chung ở các sự kiện, buổi tiệc tại Hollywood.

Thay đổi nhan sắc Megan Fox qua thời gian Thay đổi nhan sắc Megan Fox qua thời gian. Video: Youtube.

Họ đính hôn năm 2006 nhưng hủy hôn năm 2009. Brian cho biết lý do chia tay vì hôn thê quá tập trung vào công việc. Giai đoạn này, Megan là cái tên hot với loạt phim Transformers hay Jennifer's Body. Cô hẹn hò bạn diễn Shia Labeouf một thời gian ngắn, nhưng không công khai mối quan hệ.

Vài tháng sau, cặp sao tái hợp lúc Megan bị sa thải khỏi đoàn phim Transformers vì thái độ thiếu hợp tác trên phim trường, kén chọn đạo diễn. Sự nghiệp Megan Fox tuột dốc khiến cô ít được mời đóng phim. Sao nữ tập trung xây dựng gia đình, làm đám cưới với Brian tháng 6/2010 tại Hawaii. Ba con trai của họ lần lượt ra đời: Noah (năm 2012), Bodhi (2014) và Journey (2016).

Cặp sao nhiều lần đệ đơn ly hôn nhưng đều rút lại. Năm 2015, Megan bận rộn với loạt phim Teenage Mutant Ninja Turtles khiến gia đình trục trặc. Brian nhiều lần thuyết phục Megan không ly dị. Họ tái hợp khi Megan mang thai Journey đầu năm 2016. Sau khi sinh con, hai người tiếp tục xin ly dị năm 2017 nhưng rút lại vào tháng 4/2019.

Brian hôn bụng bầu của vợ trong kỳ nghỉ ở Hawaii tháng 6/2012. Ảnh: AKM-GSI.

Cả hai từng thừa nhận không hợp nhau. Trên Marie Claire, Megan nhận xét Brian thuộc kiểu người đa cảm, mau nước mắt, cô và anh không hợp tính cách. Cô nói: "Anh ấy không biết cách tỏ ra thân mật với người khác. Chúng tôi chịu đựng và kiên nhẫn với nhau".

Megan còn ví mình như "bà mẹ đơn thân với bốn người con phá phách" và tiết lộ Brian muốn sinh nhiều con nhưng lại không phụ vợ chăm sóc chúng. Trong khi đó, Brian lại nói anh ngột ngạt với cuộc sống nhiều con. "Với hoàn cảnh của chúng tôi, cuộc sống đơn thuần là tồn tại. Tôi không hy vọng điều gì lớn lao, không buồn phiền khi mọi chuyện rối tung lên. Tôi chỉ sống ngày này qua ngày khác", anh nói trên trang cá nhân.

Megan Fox, sinh năm 1986 gắn liền với hình ảnh sexy sau bộ phim Transformers (2007). Cô xuất hiện trong phim Jonah Hex (2010) với vai gái điếm Leila. Người đẹp cũng đóng video ca nhạc Love The Way You Lie của Rihanna với hình ảnh nóng bỏng. Diễn viên từng có cảnh hôn bạn diễn nữ - Amanda Seyfried - trong phim Jennifer's Body (2009).

Brian Austin Green sinh năm 1973, là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim. Anh nổi tiếng với series Beverly Hills, 902010. Ngoài các con chung với Megan Fox, nam diễn viên còn có con riêng 13 tuổi với tình cũ - Vanessa Marcil.

Đạt Phan