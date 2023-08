Chồng Britney Spears thuê chung cư cao cấp sau chia tay

MỹSam Asghari chuyển tới khu căn hộ với giá thuê 10 đến 65 nghìn USD mỗi tháng sau khi ly hôn Britney Spears.

Theo Daily Mail ngày 23/8, Sam Asghari chuyển tới khu căn hộ 40 tầng Ten Thousand với các tiện ích như hồ bơi trong nhà và ngoài trời, trung tâm thể hình, phòng chiếu phim, công viên... Pagesix cho biết phí thuê nhà mỗi tháng từ 10 đến 65 nghìn USD, tờ Los Angeles từng gọi đây là tòa chung cư hot nhất ở Los Angeles.

Khu chung cư Ten Thousand nơi Sam Asghari, chồng cũ Britney Spears, mới chuyển đến. Ảnh: Live Ten Thousand

Một nguồn tin của Daily Mail nói Sam thân thiện với hàng xóm và thường xuyên gặp em gái. Theo ET, một tuần trước, anh chuyển ra khỏi nhà của Britney Spears ở Thousand Oaks sau khi cáo buộc cô ngoại tình. Ngày 21/8, Sam đi dạo cùng chó tại Pasadena và không đeo nhẫn cưới.

Theo NY Post, Sam Asghari đang yêu cầu Britney trả trợ cấp sau ly hôn và chi phí pháp lý cho anh. Ngoài ra, huấn luyện viên thể hình cũng đòi phân chia một số tài sản riêng, đạt được thỏa thuận về quyền nuôi năm con chó: Sam nuôi chó Doberman, Britney nuôi bốn con còn lại.

Đại diện của Sam Asghari nói trên The Post hôm 17/8: "Có nhiều thông tin cho rằng Sam đang gây khó dễ và đe dọa để bòn rút vợ cũ bằng các video. Tuy nhiên, những thông tin này đều sai, bởi anh ấy không có ý định tiêu cực nào với cô ấy".

Britney Spears và Sam Asghari thời còn yêu nhau. Ảnh: FilmMagic

Sam Asghari sinh năm 1994, cao 1,88 m, là người mẫu, diễn viên và huấn luyện viên thể hình người Mỹ gốc Iran. Britney Spears sinh năm 1981, được mệnh danh "Công chúa nhạc pop" với nhiều bản hit như Baby One More Time, Oops!... I Did It Again.

Cả hai hẹn hò năm 2016 và làm đám cưới giữa năm 2022, tại nhà riêng của ca sĩ ở California. Trong suốt quãng thời gian gắn bó, Sam luôn ở bên nữ ca sĩ, là chỗ dựa tinh thần, ủng hộ bạn gái trong cuộc chiến thoát khỏi quyền giám hộ, giúp cô giành tự do cuối năm 2021. Theo People, anh luôn chịu nhiều lời đàm tiếu vì hẹn hò người tình hơn tuổi, tài năng, giàu có. Hai người được cho là bắt đầu mâu thuẫn từ đầu năm nay.

Thanh Giang