Chọn hạng mục phù hợp khi đề cử Runners of The Year 2025

Runners Of The Year 2025 có 19 hạng mục cho cá nhân, câu lạc bộ và sản phẩm, vinh danh cả runner chuyên nghiệp lẫn phong trào.

Nếu runner thuộc biên chế đội tuyển tỉnh, ngành hoặc quốc gia, đồng thời trong năm giành ít nhất một chức vô địch tại giải chính thức và tham gia một hoạt động cộng đồng, có thể tham khảo hạng mục VĐV chuyên nghiệp xuất sắc (nam, nữ). Đây là nhóm vinh danh những runner hệ tuyển có thành tích ổn định, gắn bó với phong trào.

VĐV dưới 25 tuổi và đang thuộc hệ tuyển chỉ cần vào top 3 tại tối thiểu hai giải trong năm có thể gửi hồ sơ ứng cử hạng mục VĐV chuyên nghiệp tiềm năng.

Cổng tự đề cử của Runners of The Year 2025. Ảnh chụp màn hình

Trường hợp runner không thuộc hệ tuyển nhưng thường xuyên thi đấu, đạt top 3 tại tối thiểu ba giải từ 5 km và tham gia ít nhất ba hoạt động cộng đồng, phù hợp với nhóm VĐV phong trào xuất sắc (nam, nữ). Hạng mục này hướng tới những runner tạo ảnh hưởng tích cực ngoài phạm vi thành tích, được công nhận trong cộng đồng.

Tương tự, nếu dưới 25 tuổi nhưng hoạt động ở phong trào, đạt thành tích top 3 ở hai giải và thể hiện sự tiến bộ rõ rệt, runner có thể cân nhắc tham gia hạng mục VĐV phong trào tiềm năng.

Với những runner từ 50 tuổi trở lên, nhóm Lão tướng xuất sắc là lựa chọn phù hợp. Ứng viên cần đạt top 3 nhóm tuổi ở ít nhất hai giải từ 5 km, duy trì thành tích ổn định và tham gia tối thiểu 4 giải trong năm, hoặc hoàn thành một cự ly full marathon sau tuổi 50.

Bên cạnh các tiêu chí về tuổi và thành tích, một số hạng mục chú trọng khía cạnh tinh thần và đóng góp cộng đồng. Nếu cá nhân có câu chuyện vượt qua giới hạn bản thân, trở lại sau chấn thương hoặc lập kỷ lục đặc biệt, có thể xem xét nhóm Runner truyền cảm hứng. Trong khi đó, nếu HLV đang dẫn dắt một cộng đồng từ 50 thành viên trở lên, có ít nhất ba học viên đạt top 10 tại các giải và tham gia hoạt động cộng đồng, phù hợp với hạng mục Mentor truyền cảm hứng.

Năm nay, cơ hội vinh danh mở rộng cho những runner người hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Ứng viên có từ 10.000 người theo dõi, tham gia tối thiểu ba giải, đồng thời khởi xướng hoặc đồng hành cùng ít nhất hai hoạt động cộng đồng liên quan đến chạy bộ có thể gửi hồ sơ tranh giải hạng mục KOL chạy bộ của năm. Ngoài ra, yêu cầu kèm theo là có tối thiểu ba bài đăng trong năm về hành trình luyện tập hoặc thi đấu.

Ở cấp tập thể, nếu CLB hoặc nhóm chạy có tối thiểu 100 thành viên sinh hoạt thường xuyên, tổ chức ít nhất 10 hoạt động nội bộ và năm hoạt động cộng đồng trong năm, có thể tham gia hạng mục CLB chạy xuất sắc.

Ngoài các giải dành cho cá nhân và tập thể, nhóm hạng mục sản phẩm - phụ kiện bao gồm Giày tập xuất sắc, Giày đua xuất sắc và Đồng hồ thể thao xuất sắc. Đây là nơi để cộng đồng bình chọn các sản phẩm được nhiều runner tin dùng trong luyện tập và thi đấu.

Khi xác định được nhóm giải thưởng phù hợp, ứng viên cần chuẩn bị hồ sơ tự đề cử. Với cá nhân, thông tin gồm họ tên, ngày sinh, số liên hệ, tài khoản Strava và thành tích trong năm. Với tập thể, hồ sơ cần có tên CLB, mô tả hoạt động, địa điểm sinh hoạt, liên kết mạng xã hội và thông tin đại diện chịu trách nhiệm.

Người tham gia bình chọn thông qua tài khoản My VnE. Mỗi độc giả được bình chọn một lần cho mỗi hạng mục, không giới hạn số hạng mục. Điểm chung cuộc tính theo công thức 40% từ bình chọn trực tuyến và 60% từ hội đồng giám khảo. Riêng ở nhóm CLB, danh sách top 10 được xác định theo tổng điểm cao nhất.

Cổng nhận hồ sơ tự đề cử mở từ ngày 1/10 đến hết ngày 21/10. Ban tổ chức khuyến khích mỗi runner đánh giá đúng hành trình của bản thân, lựa chọn hạng mục phù hợp để đảm bảo tính đa dạng và công bằng trong quá trình xét chọn.

Lan Anh