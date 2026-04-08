Chọn 4 điểm đi chơi gần Hà Nội dịp Giỗ Tổ, 30/4

Những điểm đến như Mộc Châu, Lô Lô Chải, thác Bản Giốc và vịnh Hạ Long cung cấp các trải nghiệm từ nghỉ dưỡng du thuyền đến tìm hiểu văn hóa cho khách du lịch.

Tháng 4 có hai kỳ nghỉ lễ gần nhau gồm: Giỗ Tổ Hùng Vương (3 ngày, từ 25/4 đến 27/4) và dịp 30/4-1/5 (4 ngày, từ 30/4 đến 3/5). Xen giữa hai kỳ nghỉ lễ là hai ngày làm việc bình thường (ngày 28 và 29/4).

Đại diện các đơn vị lữ hành như Vitamin Tours, Vietravel chi nhánh Hà Nội gợi ý một số điểm đến phù hợp với tiêu chí đi ngắn ngày, gần nhà và thuận tiện di chuyển bằng đường bộ. Những lựa chọn này giúp du khách tiết kiệm chi phí trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao, đồng thời đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của nhiều lứa tuổi khác nhau.

Cầu kính Mộc Châu dài nhất thế giới được công nhận Kỷ lục Guinness. Ảnh: Ngọc Thành

Sơn La

Hành trình gợi ý: Hà Nội - Mộc Châu - Nông trường Chè - Rừng Thông Bản Áng - Mộc Châu island.

Thời gian di chuyển: 4-5 tiếng, thời gian lưu trú: 2 ngày 1 đêm, chi phí từ 2,6 triệu đồng.

Tại nông trường chè Mộc Sương, du khách có thể chụp ảnh với những đồi chè trải dài, xanh mướt, sau đó ghé thăm rừng thông Bản Áng, nơi được bao phủ bởi rừng thông cổ thụ, tận hưởng bầu không khí thiên nhiên. Tại đây có các dịch vụ phục vụ du khách như nghỉ dưỡng, nhà hàng, sân tập golf, khu vui chơi cảm giác mạnh.

Mộc Châu Island là một trong số các lựa chọn. Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí này nằm trên cao nguyên Mộc Châu. Từ đây, khách có thể ngắm vẻ đẹp của cầu kính Bạch Long dài 632 m, cao cách mặt đất 150 m. Tháng 5/2022, Bạch Long được kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là "Cầu kính đi bộ dài nhất thế giới".

Tuyên Quang

Hành trình gợi ý: Hà Nội - dốc Thẩm Mã - cột cờ Lũng Cú - Cao Nguyên Đá Đồng Văn - Lô Lô Chải.

Thời gian lưu trú: 3 ngày 2 đêm, chi phí từ 4 triệu đồng.

Phố Bảng, Hà Giang tháng 2/2026. Ảnh: Hoàng Giang

Dốc Thẩm Mã, con đường đèo với khúc cua tay áo, là một trong những biểu tượng nổi tiếng của Hà Giang (cũ), nay là Tuyên Quang.

Sau khi ghé dốc Thẩm Mã, du khách có thể ghé thăm Phố Cáo, thung lũng Sủng Là và làng văn hóa Lũng Cẩm - nơi lấy bối cảnh quay bộ phim nổi tiếng "Chuyện của Pao".

Điểm đến tiếp theo là Lũng Cú, địa đầu tổ quốc, thường được miêu tả là "nơi cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời". Tại đây, du khách tham quan Cột cờ Tổ Quốc, chụp hình lưu niệm. Từ trên đỉnh Cột cờ, du khách ngắm toàn cảnh ruộng bậc thang xen kẽ những căn nhà tường trình của người Lô Lô trong bản Séo Lủng phía dưới.

Làng Lô Lô Chải nằm cách cột cờ Lũng Cú khoảng 1 km, nơi sinh sống của người Mông và người Lô Lô. Du khách chọn nghỉ đêm, ăn tối tại đây. Các hoạt động khác du khách có thể trải nghiệm gồm chụp ảnh núi Đôi Cô Tiên, thông Hạ Thành cách trung tâm thành phố khoảng 6 km - thôn của người Tày với những ngôi nhà sàn được xây dựng theo lối truyền thống có từ hàng trăm năm.



Cao Bằng



Hành trình: Hà Nội - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Bắc Kạn - Hồ Ba Bể.

Thời gian: 3 ngày 2 đêm, chi phí từ 4 triệu đồng.

Tại đây, du khách có thể dừng chân tham quan Khu di tích Pắc Bó, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc, trực tiếp đến địa danh nổi tiếng từng xuất hiện trong sách giáo khoa như suối Lê Nin, núi Các Mác.

Rời Khu di tích, du khách đến thác Bản Giốc, một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam và có đường ranh giới tự nhiên với Trung Quốc, ghé Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, động Ngườm Ngao.

Động Ngườm Ngao được hình thành từ sự phong hóa lâu đời của đá vôi. Bước vào trong động, du khách như bước vào một thế giới kỳ ảo với những dải thạch nhũ muôn màu, các tượng đá với nhiều kiểu dáng như hình người, cây rừng, động vật cùng các nhũ đá mọc từ dưới đất.

Ngày cuối trước khi trở về Hà Nội, du khách ghé hồ Ba Bể, nơi được miêu tả "có phong cảnh sơn thủy hữu tình", ngắm Ao Tiên, hòn Bà Góa, viếng đền An Mã.

Hạ Long

Hành trình gợi ý: ngủ đêm trên du thuyền, ghé bảo tàng Quảng Ninh, tắm khoáng nóng Quang Hanh, trải nghiệm xe bus hai tầng, chụp ảnh "sống ảo" với những chiếc thuyền buồm đỏ ba vách, chi phí từ 10 triệu đồng.

Ngủ đêm trên du thuyền là một trong những hoạt động trải nghiệm được nhiều du khách ưa thích. Du khách có thể lưu trú trên các du thuyền hạng sang tại Hạ Long như Cycad Cruise Indochine hoặc Heritage Cruise, Ambassador Cruise, tham gia các hoạt động giải trí như chèo kayak, bơi lội, tắm nắng, thăm làng chài.

Khoáng nóng trong khu nghỉ dưỡng Hilton Quang Hanh Onsen Quảng Ninh. Ảnh: Hilton

Kết thúc hải trình trên du thuyền, du khách khám phá các điểm đến nổi tiếng khác ở Quảng Ninh như Thư viện - bảo tàng Quảng Ninh, được khánh thành tháng 10/2013, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh.

Bảo tàng được thiết kế với 14.000 m2 kính bán cường lực có khả năng chống tự vỡ do biến đổi nhiệt. Phần vỏ được thiết kế khiến tòa nhà như tấm gương khổng lồ phản chiếu di sản vịnh Hạ Long.

Du khách cũng có ghé các khu nghỉ dưỡng như Yoko Onsen Quang Hanh hay Hilton Quang Hanh Onsen Resort để trải nghiệm tắm khoáng nóng hoặc ngồi xe buýt hai tầng ngắm Hạ Long.

