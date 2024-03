Nằm ở độ cao trung bình 600-700 m so với mặt biển, với cao nguyên Mộc Châu và Sơn La, sông Mã và sông Đà, Sơn La mang đặc trưng của khí hậu miền Bắc, với mùa đông lạnh khô, mùa hè nóng ẩm. Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9.

Sơn La nằm trong khu vực ít chịu ảnh hưởng của gió bão nhưng nằm liền các dãy núi cao trung bình chạy dọc biên giới Việt - Lào nên trong tháng 3 và 4, Sơn La chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn nên có gió Lào khô, nóng, thời tiết tương đối khắc nghiệt. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 22 độ C, cao nhất khoảng 35 độ C, thấp nhất khoảng 3 độ C.

Di chuyển

Từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc di chuyển đến Sơn La bằng đường bộ thông qua Quốc lộ 6, Quốc lộ 37 hoặc CT05 (Cao tốc Nội Bài - Lào Cai) rồi vào Quốc lộ 37. Thời gian di chuyển khoảng 6 tiếng 30 phút. Ngoài xe ôtô cá nhân, du khách có thể đi xe khách giường nằm hoặc ngồi và xe limousine, xuất phát từ bến Mỹ Đình hoặc Yên Nghĩa, giá vé dao động từ 150.000 đồng đến 350.000 đồng.

Sơn La không có sân bay. Sân bay gần nhất là Điện Biên, cách trung tâm thành phố Sơn La gần 170 km. Thời gian di chuyển từ sân bay Điện Biên về Sơn La khoảng 3 tiếng.