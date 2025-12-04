Tháo chạy khỏi mặt bằng 'mua 30 tỷ nên cho thuê phải 100 triệu đồng'

Một số người cho thuê mặt bằng neo giá, không giảm giá vì tư duy 'đầu tư nhiều tiền nên phải cho thuê giá cao'.

"Với giá thuê trên trời, không thực tế thì khách trả mặt bằng là điều sớm muộn. Tôi từng hỏi thuê một căn nhà hai tầng ở một tỉnh miền núi phía Bắc để tính mở một cửa hàng tại đây nhưng chủ nhà hét giá 20 triệu đồng. Tôi cười bảo ở đây bán cái gì cho ra lãi 20 triệu đồng một tháng để trả tiền nhà?

Chủ nhà bảo họ 'đầu tư' vào nhà này nhiều tiền lắm nên phải cho thuê giá này. Họ quên mất thực tế rằng thị trường là thị trường, đầu tư là chuyện đã rồi, do sai lầm của mình, còn cho thuê thì phải tính được người thuê có lãi đủ trả tiền nhà cho mình hay không thì mới có người dám thuê.

Vì thế họ treo biển hai năm nay rồi không có ai thuê, thành ra mặt bằng chết, tiền không thu được về đồng nào".

Độc giả nickname anhphamonegroup kể lại quá trình tìm mặt bằng kinh doanh như trên, thương thảo giá cả không thành vì chủ nhà "đầu tư vào nhiều tiền nên phải cho thuê giá cao".

Những bình luận trên xuất hiện sau bài Người thuê dẹp tiệm dù tôi tặng 45 triệu tiền mặt bằng. Tác giả kể lại câu chuyện dù đã chủ động tặng 3 tháng tiền nhà, tổng 45 triệu đồng, để người thuê nhà lâu năm buôn bán quần áo dịp cuối năm, nhưng họ vẫn quyết định trả mặt bằng vì "mệt mỏi, không muốn gồng lỗ nữa".

Đây là tình hình chung của nhiều người đang thuê mặt bằng kinh doanh. Độc giả kieutienlong nói: "Giá thuê không cao, chỉ là không thích hợp cho người làm loại hình kinh doanh mặt phố. Nhà giá cao thì giá thuê phải cao, họ đầu tư ngôi nhà 30 tỷ đồng, vậy giá thuê nào là 'rẻ' nhỉ?".

Độc giả nickname PP nói: "Tôi cũng từng đi hỏi một mặt bằng, người cho thuê bảo căn nhà này họ mua giá 30 tỷ, còn đang nợ tiền vay để mua nên phải cho thuê giá 100 triệu đồng một tháng thì mới gồng gánh được chi phí, dĩ nhiên là tôi bỏ chạy ngay".

Độc giả trongtri1989 nêu quan điểm: "'Nhà giá cao thì giá thuê phải cao', tôi bó với luận điệu ngây thơ này. Giả sử họ đầu tư nhà 30 tỷ đòi tiền thuê 100 triệu đồng một tháng, trong khi nhà bên cạnh ông bà để lại họ chỉ cho thuê có 30 triệu đồng một tháng. Vậy ông đầu tư tiền mua nhà 30 tỷ lấy cái gì để mà cho thuê 100 triệu đồng một tháng? Cái gì cũng phải theo quy luật thị trường, đầu tư nhà 30 tỷ tại vị trí kinh doanh không ra tiền thì nằm mơ mới cho thuê được giá".

Trong một câu chuyện tương tự, độc giả hieu do van kể: "Đang thuê nhà ổn định, ông chủ nhà bảo tăng giá gấp rưỡi với lý do là lúc trước, căn nhà này giá từ 700 - 800 triệu đồng, bây giờ giá lên gần 2 tỷ đồng nên giá cho thuê phải cao lên.

Nhưng ở chiều ngược lại, buôn bán mấy năm nay khó khăn, chi phí tăng còn thu nhập thực sự không tăng được nhiều, đôi khi là đi xuống. Nên cuối cùng tôi báo luôn là hết hợp đồng trả lại nhà".

Nhìn chung, độc giả nickname tqnnguyen111 đánh giá: "Người có nhiều nguồn thu họ thường cho thuê giá hợp lý, hiểu biết (nên cho 3 tháng tiền nhà), còn người chỉ chăm chăm tiền thuê, đôi khi chỉ có một nguồn thu thì sẽ ra giá cao, không bớt giảm, không thông cảm người thuê.

Giá nhà giờ đứng và giảm, nhà chục tỷ trở lên rất khó tìm khách thời điểm này. Nơi tôi, nhiều nhà mặt bằng cho thuê khá tốt kêu bán trả nợ ngân hàng nhưng số tiền lớn nên khó có khách mua... Nên không phải ai có bất động sản đẹp cũng nhiều tiền".

Độc giả nickname Lệ Tà nói: "Giá mặt bằng cao, nguyên nhân lớn là dùng để kinh doanh hoặc cho thuê kinh doanh. Nhưng hiện tại tiền cho thuê đó giảm quá nhiều (đây là xu thế chung), nếu chỉ mua để ở thì không ai chấp nhận giá cao như vậy, mua để cho thuê thì không bằng gửi ngân hàng.

Còn mua để đầu cơ đợi tăng giá chẳng thà mua nhà ở hơn mặt bằng. Vì cùng giá có thể mua 2-3 nhà ở cùng diện tích mà giá tăng nhanh hơn. Nên theo xu thế, giá mặt bằng có tăng nhưng rất chậm, thậm chí giữ giá thời gian dài.

Việc không giảm giá thuê chẳng qua là do chủ hy vọng giữ giá mặt bằng. Nhưng theo thời gian, nó sẽ về giá thực, cao hơn giá nhà ở một chút chứ không cách biệt như giờ".

Hữu Nghị tổng hợp