Chợ Rẫy dùng robot khử khuẩn phòng mổ

TP HCMBệnh viện Chợ Rẫy sử dụng hai robot khử khuẩn UV cho phòng mổ và khu ghép tạng, phòng pha chế thuốc, giúp rút thời gian chuẩn bị từ vài giờ xuống 10-15 phút và tăng an toàn kiểm soát nhiễm khuẩn.

Ngày 16/11, TS.BS Phùng Mạnh Thắng, Trưởng Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, cho biết hai robot khử khuẩn công nghệ mới bằng tia cực tím (UV) vừa được đưa vào hoạt động, Chợ Rẫy trở thành bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng hệ thống này. Robot được lập trình theo bản đồ không gian, tự di chuyển và phát tia UV-C để tiêu diệt vi sinh vật trên bề mặt, đặc biệt ở các vị trí khó thao tác bằng tay, đồng thời tự ngắt tia khi phát hiện có người để đảm bảo an toàn.

Thiết bị lập trình, điều khiển robot. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Là bệnh viện đa khoa chuyên sâu hạng đặc biệt của Bộ Y tế tại phía Nam, mỗi năm Chợ Rẫy tiếp nhận hàng triệu lượt bệnh nhân và thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật phức tạp, trong đó có ghép gan, thận, tim, phổi. Số ca hiến và ghép tạng tăng nhanh khiến hệ thống phòng mổ phải vận hành liên tục, đồng thời nhiều phòng mổ, phòng ghép và phòng hậu phẫu phải được chuẩn bị song song trong thời gian ngắn.

Theo bác sĩ Thắng, mỗi ca hiến tạng có thể cứu 3-6 bệnh nhân, đồng nghĩa áp lực vô khuẩn trước ghép rất lớn. Với bệnh nhân ghép tạng dùng thuốc ức chế miễn dịch, chỉ một sai sót nhỏ trong chuẩn bị môi trường vô khuẩn cũng có thể dẫn tới biến chứng nặng và ảnh hưởng kết quả ghép lâu dài. Vì vậy, mọi giải pháp giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị nhưng vẫn bảo đảm an toàn vô khuẩn có ý nghĩa sống còn.

Những năm qua, phương pháp khử khuẩn bằng hóa chất phun mù (fogging) được sử dụng phổ biến ở nhiều bệnh viện, song bộc lộ nhiều hạn chế như thời gian chờ lâu, hóa chất dễ lắng đọng gây hỏng thiết bị và cần nhân lực vận hành thủ công. Với phòng mổ ghép tạng - nơi từng phút đều quan trọng - những bất cập này càng trở nên rõ rệt.

"Một phòng mổ phun hóa chất cần tối thiểu hai giờ mới có thể sử dụng lại, trong khi robot khử khuẩn UV chỉ mất 10-15 phút để hoàn tất chu kỳ", bác sĩ nói.

Robot vận hành khử khuẩn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngoài tốc độ, robot UV cho hiệu quả khử khuẩn ổn định hơn, không tạo hơi hay tồn dư hóa chất, không gây ăn mòn kim loại hay ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong phòng mổ hiện đại chứa nhiều máy móc giá trị cao.

Theo lãnh đạo bệnh viện, việc đưa robot khử khuẩn vào sử dụng nằm trong lộ trình xây dựng bệnh viện thông minh, cùng với triển khai bệnh án điện tử, hệ thống HIS-EMR đồng bộ và nhiều trang thiết bị hiện đại khác. Ứng dụng robot UV góp phần giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng điều trị và thể hiện vai trò tiên phong của Chợ Rẫy trong chuyển đổi số y tế.

Chợ Rẫy trang bị robot khử khuẩn cho phòng mổ Robot UV khử khuẩn cho khu vực ghép tạng. Video: Bệnh viện cung cấp

Nhiễm khuẩn bệnh viện là tình trạng nguy hiểm mang tính toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, đến năm 2050 có thể có gần 3,5 triệu người tử vong mỗi năm do nhiễm khuẩn bệnh viện, cao gấp hơn 4 lần so với HIV/AIDS. Thống kê năm 2022 cho thấy cứ 100 bệnh nhân cấp tính, có 7 người ở nước thu nhập cao và 15 người ở nước thu nhập thấp - trung bình mắc ít nhất một nhiễm khuẩn trong thời gian nằm viện. Trung bình, 1 trong 10 người bệnh tử vong vì biến chứng này.

Tại Việt Nam, hơn 70 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị bị nhiễm khuẩn tại phòng mổ 2 khiến vết mổ sau nhiều tháng vẫn không lành. Hiện chỉ mới xác định họ nhiễm khuẩn tại phòng mổ, tuy nhiên bệnh viện chưa công bố nhiễm ở khâu nào và tại sao.

Lê Phương