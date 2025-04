Nhiễm khuẩn bệnh viện có thể cướp sinh mạng hàng triệu người mỗi năm

WHO dự báo đến năm 2050 gần 3,5 triệu người thế giới tử vong do nhiễm khuẩn bệnh viện mỗi năm, gấp 4,4 lần so với tổng số chết vì HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.