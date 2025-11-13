70 bệnh nhân ở Quảng Trị nhiễm khuẩn sau phẫu thuật nội soi

70 bệnh nhân bị sưng tấy, chảy dịch kéo dài tại vết mổ sau khi phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, do nhiễm vi khuẩn hiếm gặp Nontuberculous Mycobacteria (NTM).

Tối 13/11, ông Phan Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết bệnh viện đã xác định được vi khuẩn Nontuberculous Mycobacteria (NTM) là nguyên nhân gây ra tình trạng nhiễm khuẩn vết mổ cho hàng loạt bệnh nhân.

Theo đó, từ tháng 9 đến đầu tháng 10, bệnh viện phẫu thuật nội soi cho khoảng 500 người, trong đó ghi nhận 70 trường hợp có vết mổ không liền mà bị sưng tấy, chảy dịch trong 2 đến 4 tuần. Các bệnh nhân này đều được phẫu thuật cấp cứu tại phòng mổ số 2 và sử dụng bộ dụng cụ nội soi được tiệt khuẩn bằng hóa chất.

Ông Phan Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thăm hỏi và giải thích cho bệnh nhân về tổn thương vết mổ sau phẫu thuật nội soi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau phẫu thuật, các bệnh nhân có chung biểu hiện như vết mổ ở thành bụng (vị trí đưa dụng cụ nội soi) đau nhức, da nề đỏ và liên tục chảy dịch. Tuy nhiên, họ không sốt và kết quả xét nghiệm công thức máu trong giới hạn bình thường. Các mẫu bệnh phẩm ban đầu cũng không phát hiện vi khuẩn, gây nhiều khó khăn cho việc chẩn đoán.

Trước tình hình này, bệnh viện lập hội đồng chuyên môn, mời các chuyên gia về kiểm soát nhiễm khuẩn và phát hiện ra vi khuẩn NTM. Giám đốc bệnh viện cho biết bệnh cảnh lâm sàng của các ca bệnh này tương đồng với một sự cố y khoa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang vào năm 2013, cũng do vi khuẩn NTM gây ra.

Từ ngày 13 đến 21/10, bệnh viện đã cho dừng hoạt động, khử khuẩn toàn bộ phòng mổ số 2. Quy trình xử lý dụng cụ cũng được thay đổi, chuyển từ phương pháp tiệt khuẩn bằng hóa chất sang hấp tiệt khuẩn tập trung tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn để xử lý triệt để mầm bệnh.

Hiện khoảng 50 bệnh nhân được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, số còn lại điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế hoặc tại nhà. Phác đồ điều trị là phương pháp nội khoa kết hợp ngoại khoa, bao gồm rạch, dẫn lưu ổ tổn thương...

Đồng thời, bệnh viện liên hệ tất cả bệnh nhân phẫu thuật nội soi cấp cứu từ tháng 7 đến tháng 10 để rà soát sức khỏe. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được hướng dẫn nhập viện để theo dõi và điều trị kịp thời.

"Chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực để giải quyết triệt để sự cố này", ông Nam khẳng định.

Bác sĩ thăm khám, điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo Hiệp hội các chuyên gia về Kiểm soát Nhiễm khuẩn và Dịch tễ học (APIC), nhiễm khuẩn bệnh viện (HAI) là một trong những thách thức lớn đối với an toàn người bệnh trên toàn cầu, ảnh hưởng hàng triệu bệnh nhân mỗi năm. Các nhiễm khuẩn này xảy ra trong quá trình bệnh nhân nhận chăm sóc y tế tại bệnh viện hoặc các cơ sở y tế khác và không hiện diện tại thời điểm nhập viện.

Nguyên nhân thường liên quan đến các thủ thuật xâm lấn như phẫu thuật, đặt ống thông, hoặc sử dụng máy thở, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và nấm xâm nhập vào cơ thể. Các mầm bệnh này có thể bắt nguồn từ chính hệ vi sinh vật của bệnh nhân, nhân viên y tế, hoặc môi trường bệnh viện, bao gồm cả các dụng cụ y tế không được tiệt khuẩn đúng cách.

Nhiễm khuẩn tại vị trí phẫu thuật, như trường hợp ghi nhận tại Quảng Trị, là một dạng phổ biến của HAI, thường gây ra bởi các vi khuẩn như Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng), nhưng đôi khi cũng do các vi khuẩn hiếm gặp và kháng thuốc hơn như Nontuberculous Mycobacteria (NTM). Việc kiểm soát HAI đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vệ sinh tay, khử khuẩn môi trường và tiệt khuẩn dụng cụ y tế, bởi chúng không chỉ làm tăng tỷ lệ biến chứng, kéo dài thời gian nằm viện, tăng chi phí điều trị mà còn có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Đắc Thành