Cho rau xanh nấu chín vào tủ lạnh hôm sau dùng có tốt?

Trả lời:

Rau xanh là thực phẩm chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể. Ăn nhiều rau xanh giúp giảm lượng cholesterol và tốt cho hệ tiêu hóa nhờ vai trò đa dạng hệ vi sinh đường ruột.

Nên ăn rau xanh trong vòng 3-4 giờ sau khi chế biến. Ảnh: Bùi Thủy

Vì rau chứa nhiều nước, là môi trường thích hợp cho vi sinh vật gây hại có thể phát triển. Rau cũng dễ lên men tạo ra những chất không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, các chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất... cũng sẽ biến đổi khi để rau trong tủ lạnh quá lâu.

Nếu ăn rau đã chế biến để lâu trong tủ lạnh sẽ gây tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa như tiêu chảy, rối loạn hệ vi sinh đường ruột, giảm khả năng miễn dịch của cơ thể và làm cơ thể suy dinh dưỡng nếu tình trạng kéo dài.