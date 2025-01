Xã hội Việt trải qua nhiều thay đổi, phát triển về mọi mặt, nhưng chó thả rông đến nay vẫn luôn là nỗi khiếp sợ của rất nhiều người, trong đó có tôi. Nhưng dù các phương tiện truyền thông có kịch liệt lên án, chỉ trích, tuyên truyền, nói hoài, nói mãi, nhưng ý thức của người nuôi chó ở Việt Nam vẫn rất tệ, vấn nạn chó thả rông vẫn không có cách nào giải quyết một cách triệt để được. Để rồi, chó dữ vẫn tung tăng ngoài đường, trong công viên, không dây xích, không rọ mõm, uy hiếp trực tiếp đến an toàn sức khỏe và tính mạng của người dân.

Sáng thứ tư tuần trước, khi tôi đang chạy bộ thể dục, ngang qua một quán cà phê trên đường thì bất ngờ bị ba con chó thả rông từ đâu nhào tới, sủa rất hung hăng như muốn lao vào tấn công tôi. Rất may là gần đó có một cành cây gãy nằm bên đường, nên tôi vội vàng nhặt lên khua khoắng, xua đuổi, khiến lũ chó bỏ chạy, nên bản thân mới may mắn thoát nạn.

Trên đường chạy về, cũng ngang qua khu vực đó, lúc này đã có khá nhiều người qua lại, tôi mới dám vào trong quán, nói chuyện với chủ chó biết về sự việc sáng sớm xảy ra với mình và nhắc nhở người đó chú ý nhốt chó lại để tránh làm ảnh hưởng đến người đi đường.

>> Yêu chó mèo bị coi là 'rảnh nợ', đam mê du lịch bị nói là 'đốt tiền'

Thế nhưng, thay vì thái độ cầu thị, bà chủ quán tỏ thái độ khinh khỉnh và tỉnh bơ đáp trả tôi: "Mấy con chó nhà tôi thả rông nhưng chưa cắn ai chảy máu bao giờ nhé". Thấy người chủ chó ngang ngược, không hợp tác, tôi liền bỏ đi, không thèm đôi co nữa và đến thẳng trụ sở công an phường để trình báo sự việc.

Khoảng năm ngày sau đó, tôi chạy thể dục qua đây không còn thấy mấy con chó đó chạy rông bên ngoài nữa. Tôi thầm nghĩ có lẽ thái độ cương quyết của mình đã phát huy tác dụng. Thế nhưng, mới hôm qua, tôi lại bắt gặp cảnh một con chó thả rông đang rượt đuổi một người khác trên đường, sủa inh ỏi cả một góc phố.

Không hiểu tại sao đã có rất nhiều trường hợp người đi đường bị chó thả rông cắn, gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí thiệt mạng, ấy vậy mà nhiều người nuôi vẫn vô tư để chó của mình chạy lông nhông ngoài đường, không dây xích, không rọ mõm như vậy? Rất mong chính quyền các địa phương quan tâm hơn tới nạn chó thả rông ngoài đường. Vì nói thật, chúng ta không thể biết trước được con chó nào lành, con chó nào dại và lúc nào chúng sẽ nổi khùng tấn công người đi đường?

Theo một báo cáo cuối năm 2024, trong năm qua cả nước ghi nhận hơn 80 trường hợp tử vong do chó dại cắn, cao hơn khoảng 10 ca so với những năm trước. Cao nhất là Bình Thuận 10 ca, Đắk Lắk và Nghệ An mỗi nơi 7 trường hợp, Gia Lai 6. Giai đoạn 2017 - 2021, trung bình hàng năm ghi nhận khoảng hơn 70 người chết. Dại là bệnh truyền nhiễm có số người tử vong cao nhất. Tỷ lệ tử vong do bệnh dại gần như 100% khi xuất hiện các triệu chứng.