Chó mới sinh con, cắn liên tiếp hàng xóm

Đồng hồ nước nhà dân để trong nhà, ông Nguyễn Hùng, 59 tuổi, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội vào để ghi số nước thì bị con chó của chủ nhà lao đến cắn vào chân và tay chảy máu.

Chủ nhà cho biết con chó được họ cưu mang khi đi lạc, nuôi đến nay đã hơn một năm. Bình thường con chó hiền, nghe lời chủ và không cắn người. Do mới sinh, nó trở nên hung dữ hơn, thấy người lạ vào nhà là gầm gừ và cắn.

Ngoài ông Hùng, con chó đã cắn hai người khác. Do vết thương chó cắn nhiều vết chảy máu và chưa từng chủng ngừa dại, ông Hùng được bác sĩ chỉ định tiêm huyết thanh và 5 mũi dại. "Tự nhiên gặp chuyện tai bay vạ gió, mấy ngày tiêm vaccine tôi phải xin nghỉ gần nửa buổi", ông Hùng chia sẻ.

Vết thương do chó cắn ở chân bà Hiền được bác sĩ băng bó sau khi đã rửa sạch và xử lý. Ảnh: Diệu Thuần

Còn bà Hoàng Thị Hiền, 53 tuổi, ở phường Bình Trưng, TP HCM bị chó nhà hàng xóm mới sinh 14 ngày cắn vào chân, vết thương sâu, chảy máu nhiều. Con chó này được chủ nhà nuôi để phụ trông bãi giữ xe. "Trước tôi, con chó đã cắn 3 người khác trong xóm và khách gửi xe, gây rách da", bà Hiền chia sẻ.

Bà Hiền cho biết, trước đây trong gia đình từng có người chết vì bệnh dại do nghĩ rằng, chó nhà nuôi, có sức khỏe bình thường đã chủ quan, sau đó lên cơn dại và chết chỉ sau vài ngày. Vì vậy, sau khi bị chó cắn, dù chủ cho biết con vật bình thường, bà Hiền vẫn đi thăm khám, tiêm huyết thanh, vaccine dại, tiêm thêm vaccine uốn ván cho yên tâm.

"Người nhà tôi chết vì bệnh dại cũng nhiều năm rồi, đến giờ tôi vẫn ám ảnh. Cả tôi và mọi người trong gia đình không ai còn dám nghĩ bị chó nhà cắn sẽ không sao nữa", bà Hiền chia sẻ.

Theo bác sĩ Trần Huỳnh Tấn, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, trong và sau khi sinh, chó mẹ thường trở nên nhạy cảm hơn do những thay đổi về nội tiết tố và bản năng bảo vệ con. Chúng có thể tỏ ra căng thẳng, cảnh giác cao độ, đôi khi có hành vi hung hăng nếu cảm thấy có mối đe dọa với đàn con. Đây cũng là lý do chúng thường tấn công, cắn người, nhất là với người lạ. Do đó, người nuôi chó cần giúp vật nuôi có không gian riêng tư, yên tĩnh, thông thoáng và hạn chế tiếp xúc với người lạ nhằm tránh gây áp lực cho chó mẹ. Gia chủ cũng nên treo biển cảnh báo để người lạ, những người xung quanh cảnh giác hơn.

Trước và sau khi sinh con, chó mẹ thay đổi nội tiết tố, nhạy cảm và thực hiện bản năng bảo vệ con nên hung dữ, dễ cắn người hơn. Ảnh: Vecteezy

Bệnh dại lây truyền từ động vật sang người do virus dại gây nên. Bệnh lưu hành ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, theo thống kê của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước có 58 trường hợp tử vong do dại, ở 18 tỉnh, thành phố. Nguồn gây dại chính là chó và mèo, chiếm 98% trong tổng số người đi tiêm vaccine và 100% đối với các trường hợp tử vong do bệnh dại.

Bác sĩ Tấn khuyến cáo, bệnh dại có tỷ lệ tử vong gần 100% và chỉ biểu hiện các triệu chứng như sợ gió, sợ nước, kích động, ảo giác, co giật, tăng tiết nước bọt... khi lên cơn dại. Vì vậy, khi bị cắn, cào mọi người cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy cùng với xà phòng trong vòng 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng cồn 45-70 độ hoặc cồn iốt để giảm thiểu lượng virus dại đi vào cơ thể nếu có. Sau đó cần đến cơ sở y tế tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không nên làm dập vết thương, tránh băng kín hoặc điều trị bệnh theo mẹo dân gian, hoặc nhờ thầy lang chữa trị.

Người dân ở phường Phước Long, TP HCM tiêm vaccine dại sau khi bị chó nuôi mới sinh cắn tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Việt Nam lưu hành hai loại vaccine dại gồm Verorab (Pháp) và Abhayrab (Ấn Độ). Người chưa tiêm vaccine hoặc lịch sử tiêm vaccine không rõ ràng, nếu bị cắn, cào, phác đồ tiêm gồm 5 mũi vào các ngày 0-3-7-14-28, đường tiêm ở bắp; hoặc 8 mũi vào ngày 0-3-7-28 với đường tiêm trong da. Tùy theo mức độ vết thương và theo dõi được con vật, bác sĩ có thể chỉ định phối hợp thêm huyết thanh kháng dại hoặc dừng tiêm sau 10 ngày.

Người chưa bị cào, cắn hoặc có nguy cơ cao phơi nhiễm bệnh dại như bác sĩ thú y, nhân viên vườn thú, làm việc tại cơ sở chăm sóc thú cưng... nên tiêm vaccine để dự phòng. Phác đồ gồm ba mũi vaccine vào ngày 0, 7, 21 hoặc 28. Người đã tiêm đủ phác đồ dự phòng trước phơi nhiễm hoặc đã tiêm đủ liều ở lần bị cắn trước đó, chỉ cần thêm hai mũi vaccine và không cần tiêm huyết thanh dù có vết thương nặng.

Diệu Thuần