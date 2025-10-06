Chinh phục 72 đỉnh núi trên 4.000m trong 1 tháng

MỹHuyền thoại leo núi người Tây Ban Nha Kilian Jornet hoàn thành hành trình 5.145 km, vượt 123.000 m độ cao để trở thành người đầu tiên chinh phục toàn bộ 72 ngọn núi trên trên 4.000m ở Mỹ trong 31 ngày.

Kilian Jornet tại núi Rainier, nằm trong Công viên Quốc gia Núi Rainier, cách Seattle khoảng 95 km về phía đông nam, và là một trong những ngọn núi lửa nguy hiểm nhất thế giới do nguy cơ phun trào và khả năng tạo ra các dòng bùn khổng lồ. Ảnh: Nick Danielson

Jornet vừa hoàn tất thử thách mang tên States of Elevation tại Mỹ. Trong 31 ngày, anh chinh phục 72 đỉnh núi có độ cao hơn 14.000 feet (tương đương 4.267 m) trải dài khắp 48 bang lục địa, tổng cộng di chuyển 5.145 km và tích lũy 123.045 m độ cao. Đây là thử thách chưa từng có tiền lệ trong cộng đồng leo núi và thể thao sức bền.

"Ban đầu, tất cả chỉ là một ý tưởng trên bản đồ", Jornet chia sẻ sau khi hoàn thành hành trình lịch sử. "Tôi không chắc liệu có khả thi hay không. Giờ đây, nhìn lại, tôi thấy hơn cả những con số, đó là một cuộc phiêu lưu thật sự, giúp tôi khám phá những vùng đất đặc biệt và gắn bó với chúng".

Hành trình bắt đầu ngày 3/9 tại Colorado - nơi tập trung nhiều đỉnh trên 4.000 m nhất nước Mỹ. Jornet phải vượt qua 56 ngọn núi chỉ trong 16 ngày, di chuyển 1.943 km và leo tổng cộng 78.004 m độ cao.

Những ngày đầu, anh gặp khó khăn vì chênh lệch múi giờ và độ cao khiến cơ thể suy kiệt. Tuy nhiên, Jornet dần thích nghi và tăng tốc. Trong suốt quãng đường, anh phải đối mặt với nhiệt độ dao động từ 26 độ ở thung lũng đến âm 9 độ trên đỉnh, kèm theo mưa và tuyết thường xuyên.

Trong các chặng, Jornet thực hiện những tuyến nổi tiếng như LA Freeway, Elks Traverse và Nolan’s 14 - cung đường gồm 14 đỉnh trên 4.000 m thuộc dãy Sawatch. Những đỉnh tiêu biểu mà anh chinh phục gồm Longs Peak (4.346 m), Capitol Peak, Maroon Peak và Pikes Peak. Có ngày, Jornet di chuyển trung bình 121 km, bao gồm cả chạy đường mòn và đạp xe.

Sau khi hoàn thành Colorado, Jornet đạp xe gần 1.500 km trong năm ngày để đến Sierra Nevada, California. Tại đây, anh đối mặt với Norman’s 13 - nhóm 13 đỉnh trên 4.000 m nối tiếp nhau, trải dài trên 160 km và gần 12.000 m độ cao.

Đúng lúc Jornet bước vào các đoạn kỹ thuật khó khăn nhất, bão tuyết ập đến. Anh bị đá rơi đè vào bàn chân, nhưng vẫn tiếp tục leo trong đau đớn. Bất chấp khó khăn, Jornet lập kỷ lục mới cho Norman’s 13 với thời gian 56 giờ 11 phút (có hỗ trợ). VĐV người Tây Ban Nha còn chinh phục White Mountain và Shasta (4.322 m), nâng tổng số đỉnh lên 71.

Từ California, Jornet tiếp tục đạp xe 486 km đến Oregon rồi thêm 303 km để đến chân núi Rainier (4.392 m) tại bang Washington. Đây là ngọn núi cuối cùng và cũng khó khăn bậc nhất vì băng tuyết dày đặc và địa hình dốc đứng.

Trong điều kiện lạnh buốt với gió mạnh, Jornet vẫn kiên trì leo lên đỉnh, chính thức khép lại hành trình lịch sử. "Tôi kinh ngạc trước sự hoang dã của thiên nhiên, cảnh quan thay đổi liên tục và cả những lần được đồng hành ngắn ngủi cùng bạn bè trên đường. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời", anh tự hào.

Trong suốt 31 ngày, Jornet dành trung bình 15 giờ vận động mỗi ngày. Anh đi 4.133 km bằng xe đạp (80% quãng đường) và 1.011 km bằng chạy, leo núi (20%), nhưng thời gian chủ yếu là trên đôi chân.

Cơ thể Jornet chịu đựng nhiều chấn thương và kiệt sức: giảm cân nhanh vì mất nước và bức xạ mặt trời, bàn chân bị nghiền nát bởi đá, nhiều lần phải leo trong bão tuyết và nhiệt độ xuống đến âm 20 độ.

Thử thách này không chỉ cho thấy sức mạnh thể chất phi thường của Jornet mà còn là một chuyến hành trình khám phá đất Mỹ theo cách độc nhất vô nhị. Với anh, mỗi con dốc, mỗi đỉnh núi không chỉ là một cột mốc thể thao mà còn là cuộc gặp gỡ với thiên nhiên và chính giới hạn của bản thân.

Trước thử thách ở Mỹ, Jornet từng có nhiều kỷ lục gây chấn động thế giới. Năm 2023, anh chinh phục 177 đỉnh trên 3.000 m của dãy Pyrenees chỉ trong tám ngày. Năm 2024, anh leo 82 đỉnh trên 4.000 m ở dãy Alps trong 19 ngày.

Hồng Duy (theo Marca)