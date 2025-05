Chính phủ yêu cầu nghiên cứu chính sách ứng phó biến đổi khí hậu

Chính phủ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, trong đó nghiên cứu xây dựng Nghị quyết về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Thông tin trên nêu tại Nghị quyết số 122 ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Trong đó, nghị quyết về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cần được nghiên cứu xây dựng, để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Lũ nhấn chìm những gốc đào Nhật Tân ven sông Hồng, dưới chân cầu Nhật Tân (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) một tuần sau bão Yagi, ngày 15/9/2024. Ảnh: Ngọc Thành

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai cần được đầu tư và hoàn thiện, nâng cao khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội. Cơ quan chức năng chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó tập trung bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, 80% hộ dân thuộc khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở an toàn.

Chính phủ cũng yêu cầu thử nghiệm và nhân rộng mô hình kinh tế xanh, đô thị, nông thôn xanh, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Việt Nam đặt mục tiêu giảm 15,8% tổng lượng phát thải khí nhà kính quốc gia so với kịch bản phát triển thông thường (BAU), tiết kiệm 7-10% trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng và đảm bảo tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng khoảng 15-20% vào 2030.

Để đạt được các mục tiêu về phát triển bền vững và trung hòa carbon, cơ quan chức năng đề nghị nâng cao nhận thức, thúc đẩy các hành động có trách nhiệm của xã hội theo hướng phát triển kinh tế xanh, quản lý hiệu quả chất thải rắn, rác nhựa.

Bảo Bảo