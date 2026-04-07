Chính phủ Anh cấm Kanye West nhập cảnh để biểu diễn tại lễ hội Wireless vào tháng 7, do anh từng có phát ngôn bài Do Thái.

Theo BBC ngày 7/4, Bộ Nội vụ Anh chặn giấy xin nhập cảnh của Kanye West - 49 tuổi, người đã đổi tên thành Ye năm 2021 - do sự hiện diện của anh "không có ích cho lợi ích công cộng".

Trên X cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer viết: "Kanye West đáng lẽ không bao giờ được mời diễn chính ở Wireless. Chính phủ kiên quyết đứng về phía người Do Thái, và chúng tôi không ngừng đấu tranh để đối phó, đánh bại chất độc bài Do Thái. Chúng tôi sẽ luôn có hành động cần thiết để bảo vệ công chúng, giữ vững các giá trị của mình".

Đáp lại thông tin, ban tổ chức lễ hội Wireless thông báo hủy sự kiện, hoàn tiền vé cho tất cả khán giả. Trước đó, rapper dự kiến có ba đêm diễn trước 150.000 người tại Finsbury Park, London, từ ngày 10 đến 12/7.

Hiện đại diện Kanye West chưa phản hồi vấn đề trên.

Những ngày qua, Kanye West đối mặt làn sóng phản đối sau khi trang web Wireless giới thiệu anh là nghệ sĩ chính của lễ hội. Nhiều quan chức công khai chỉ trích chương trình, kéo theo sự rút lui của nhiều hãng tài trợ như Pepsi, Diageo, Paypal và Rockstar Energy. Trong cuộc trò chuyện với The Sun ngày 4/4, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhận định việc Kanye West được mời đến lễ hội âm nhạc "là chuyện vô cùng đáng lo ngại".

Ngày 6/4, Melvin Benn - giám đốc điều hành Festival Republic, đơn vị đồng tổ chức Wireless cùng Live Nation - lên tiếng bảo vệ Kanye West. Ông nhận xét những quan điểm trước đây của West "ghê tởm" nhưng xin mọi người tha thứ, cho rapper cơ hội thứ hai.

Cùng ngày 7/4, trước khi có lệnh cấm, Kanye West cho biết đã theo dõi cuộc tranh luận, muốn trực tiếp giải quyết vấn đề. "Mục tiêu duy nhất của tôi là đến London, đem đến một màn trình diễn thể hiện sự thay đổi, mang tới tinh thần đoàn kết, hòa bình và tình yêu thông qua âm nhạc", Ye nói.

Bên cạnh đó, anh đề nghị gặp trực tiếp các thành viên thuộc cộng đồng Do Thái để lắng nghe họ. "Tôi biết lời nói thôi chưa đủ - tôi phải cho mọi người thấy sự thay đổi thông qua những hành động của tôi. Nếu các bạn cởi mở đón nhận, tôi sẽ ở đây". anh nói thêm.

Kanye West sinh năm 1977 tại Atlanta (Mỹ), bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 1996. Sau đó, anh trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21 khi bán được hơn 140 triệu bản thu và giành 24 giải Grammy. Năm 2022, anh kết hôn Bianca Censori - người từng là cấp dưới của anh, sau khi ly hôn tỷ phú Kim Kardashian.

Nhiều năm qua, rapper liên tục gây chú ý với những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc kéo theo nhiều rắc rối. Sau một bài đăng có tư tưởng thù ghét người Do Thái trên X tháng 10/2022, anh bị hàng loạt nhãn hàng như Adidas, Gap, Balenciaga chấm dứt hợp đồng nên mất danh hiệu tỷ phú. Thời điểm ấy, Forbes thống kê anh chỉ còn khoảng 400 triệu USD, giảm mạnh so với mức khoảng hai tỷ USD trước đó.

Tháng 2/2025, Kanye West quảng bá áo thun in hình biểu tượng của Đức quốc xã qua kênh truyền hình chiếu Super Bowl. Đây là sản phẩm từ Yeezy - hãng thời trang do anh thành lập, có giá 20 USD và được bán qua sàn thương mại Shopify. Vài ngày sau, nền tảng gỡ thương hiệu của anh do vi phạm điều khoản. Cùng lúc, anh bị công ty quản lý dừng hợp tác, chính phủ Australia tước visa và cấm rapper nhập cảnh vào nước này.

Đầu năm nay, nghệ sĩ thừa nhận mắc chứng rối loạn lưỡng cực dẫn tới các hành vi sai trái. Anh đăng bài xin lỗi thông qua trang quảng cáo của tờ Wall Street Journal ngày 26/1. Trong thư, anh cho biết căn bệnh tâm thần khiến anh phán đoán kém, phủ nhận theo chủ nghĩa phát xít và nói yêu người Do Thái.

Hôm 28/3, anh giới thiệu album thứ 12 tên Bully sau một năm phát hành ca khúc gây tranh cãi Heil Hitler. Đĩa nhạc ra mắt ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard 200. Giới chuyên môn đánh giá phần lời trong các bài hát mới không gây khó chịu như những sáng tác cũ. Anh vừa có hai buổi diễn thành công thành Mỹ đầu tháng 4, thu hút khoảng 80.000 người xem mỗi đêm.

Wireless là một trong những lễ hội âm nhạc thường niên lớn nhất châu Âu, bắt đầu từ năm 2005. Sự kiện thường diễn ra tại London vào mùa hè, thu hút nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới cũng như các giọng ca có tên tuổi trong làng rap, Afrobeats và R&B của Anh. Một số nghệ sĩ đình đám từng đến biểu diễn là Drake, Rihanna, Jay-Z.

Phương Thảo (theo BBC, ABC News, EuroNews)