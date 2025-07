Kanye West bị tước visa Australia

Rapper Kanye West - tên khác là Ye - bị chính phủ Australia tước thị thực do phát hành đĩa đơn "Heil Hitler" truyền bá chủ nghĩa phát xít.

Theo AP ngày 2/7, ông Tony Burke - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia - cho biết Kanye West, 48 tuổi, đi du lịch tại quốc gia này nhiều năm qua. Nơi đây cũng là quê hương của vợ anh - kiến trúc sư Bianca Censori, 30 tuổi. Gia đình của cô hiện sống tại Melbourn. Hồi tháng 5, anh ra mắt ca khúc cổ xúy chủ nghĩa phát xít. Bài hát bị chỉ trích mang nội dung tôn vinh tư tưởng bài Do Thái của nhà độc tài Hitler Adolf.

Rapper Kanye West - một trong những cái tên nổi tiếng nhất làng hip hop Mỹ. Ảnh: GC Images

"Anh ấy đã đến Australia một thời gian dài, có gia đình ở đây. Anh ta lại đưa ra nhiều phát ngôn mang tính xúc phạm mà các quan chức của tôi phải xem xét lại sau khi anh ta tung ca khúc Heil Hitler. Anh ta không còn thị thực hợp lệ ở Australia", ông Burke nói với Australian Broadcasting Corp.

"Chúng tôi đã có đủ vấn đề trong nước, không cần cố tình 'nhập khẩu' thêm sự thù địch", Bộ trưởng nói thêm.

Đại diện của Kanye West chưa phản hồi vấn đề trên.

Theo AP, Đạo luật Di trú của Australia đặt ra các quy định về an ninh và nhân cách cho những người muốn nhập cảnh vào đất nước này nhưng không phải công dân. Hai thành phố lớn - Sydney và Melbourn - từng trải qua một loạt vụ tấn công bài Do Thái từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas bắt đầu ngày 7/10/2023.

‘Closed On Sunday’ - Kanye West MV "Closed on Sunday" (2019) có sự tham gia của vợ cũ Kim Kardashian, bốn con nhỏ và mẹ vợ Kris Jenner. Video: YouTube Kanye West

Kanye West, sinh tại Atlanta (Mỹ), bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 1996. Sau đó, anh trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21 khi bán được hơn 140 triệu bản thu và giành 24 giải Grammy. Tháng 2/2021, Kim Kardashian đệ đơn ly dị ca sĩ sau gần bảy năm chung sống. Năm 2022, anh kết hôn Bianca Censori - người từng là cấp dưới của anh.

Nhiều năm qua, rapper liên tục gây chú ý với những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc trên trang cá nhân. Trên X tháng 10/2022, anh viết muốn quân đội luôn sẵn sàng để đối phó và tấn công cộng đồng Do Thái. Bài đăng bị xóa khỏi mạng xã hội, đồng thời X khóa tài khoản của anh trong một tháng. Hàng loạt nhãn hàng như Adidas, Gap, Balenciaga tuyên bố chấm dứt hợp đồng làm Ye mất danh hiệu tỷ phú. Thời điểm ấy, Forbes thống kê anh chỉ còn khoảng 400 triệu USD, giảm mạnh so với mức khoảng hai tỷ USD trước đó.

Đầu tháng 2, Ye quảng bá áo thun in hình biểu tượng của Đức quốc xã qua kênh truyền hình địa phương chiếu Super Bowl. Đây là sản phẩm từ Yeezy - hãng thời trang do anh thành lập, có giá 20 USD và được bán qua sàn thương mại Shopify. Vài ngày sau, nền tảng này gỡ thương hiệu của anh do vi phạm điều khoản. Cùng lúc, một cựu nhân viên Yeezy kiện rapper lên Tòa án Los Angeles, cáo buộc anh thường công kích cô và các đồng nghiệp khác vì họ là người Do Thái.

Hôm 10/6, truyền thông quốc tế phát hiện anh đổi tên thành Ye Ye trong các tài liệu kinh doanh. Đại diện của anh phủ nhận việc này. Năm 2021, Kanye West lần đầu đổi tên thành Ye.

Phương Thảo (theo AP)