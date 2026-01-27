Kanye West thừa nhận bị rối loạn tâm thần

Rapper Kanye West cho biết mắc rối loạn lưỡng cực, dẫn tới những hành vi sai trái trong quá khứ như phân biệt chủng tộc.

Trên trang quảng cáo của tờ Wall Street Journal ngày 26/1, Kanye West, còn có tên là Ye, đăng bài xin lỗi cho những lỗi lầm đã khiến anh bị tẩy chay những năm gần đây. Rapper 49 tuổi cho biết hiện điều trị một căn bệnh về não sau khi trải qua "một cơn hưng phấn kéo dài bốn tháng với các hành vi loạn thần, hoang tưởng và bốc đồng đã hủy hoại cuộc đời" anh năm ngoái.

Chân dung rapper Kanye West. Ảnh: AP

Theo Ye, bức thư này dành cho những ai từng bị làm tổn thương. Rapper mở đầu bài viết bằng việc kể lại vụ tai nạn xe hơi năm 2002 trước khi anh trở thành siêu sao. Vụ va chạm khiến anh chấn thương thùy trán nhưng không được chẩn đoán chính xác đến năm 2023. Ye cho rằng các sai sót trong y tế ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần, dẫn đến việc anh bị rối loạn lưỡng cực loại một. "Khi mắc bệnh, bạn cảm thấy như đang nhìn thế giới rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng trên thực tế, bạn hoàn toàn mất kiểm soát", anh viết.

Theo Cleveland Clinic, rối loạn lưỡng cực (Bipolar disorder) là hội chứng khiến tâm trạng, năng lượng và hành vi thay đổi mạnh mẽ. Bệnh nhân mắc loại một như Kanye West thường trải qua một hoặc nhiều giai đoạn hưng cảm (mania) - thay đổi cảm xúc như hưng phấn và cáu gắt bất thường hoặc có suy nghĩ, hành động cực đoan. Phần lớn người mắc loại một có giai đoạn hưng cảm và trầm cảm.

Kanye West cho rằng điều đáng sợ nhất về chứng rối loạn là nó thuyết phục bệnh nhân tin họ không cần được giúp đỡ. Nó khiến người bệnh mù quáng, nhưng lại nghĩ rằng bản thân hiểu biết sâu sắc, quyền lực, tự tin và không gì có thể ngăn cản. Anh cảm thấy mất kết nối với thực tại. Mọi thứ tồi tệ hơn khi rapper cố phớt lờ vấn đề, dẫn đến việc đối xử tệ với những người anh yêu thương. "Nhìn lại quá khứ, tôi đã trở nên xa rời chính mình", Ye viết tiếp.

Trong thư, rapper cũng nhắc lại việc từng có phát ngôn bài Do Thái, ủng hộ chủ nghĩa phát xít. Những năm trước, anh liên tục gây thị phi khi thường đăng bài phân biệt chủng tộc trên trang cá nhân, khiến nhiều nhãn hàng chấm dứt hợp đồng. Tháng 2/2025, Ye quảng bá áo thun in hình biểu tượng của Đức quốc xã do thương hiệu Yeezy của anh sản xuất. Ba tháng sau, anh ra mắt một ca khúc tôn vinh tư tưởng của nhà độc tài Hitler Adolf.

Ye cho biết cơn rối loạn lưỡng cực khiến anh phán đoán kém, dẫn đến các quyết định liều lĩnh. "Tôi hối hận và vô cùng xấu hổ về hành động của mình khi trong trạng thái đó. Tôi cam kết chịu trách nhiệm, đi điều trị và thay đổi bản thân một cách có ý nghĩa. Dù vậy, đây không phải lời biện minh cho những gì đã tôi đã làm. Tôi không phải phát xít hay người bài Do Thái. Tôi yêu người Do Thái", trích tâm thư của anh.

Ngoài ra, Kanye West xin lỗi cộng đồng người da màu. Theo Guardian, anh từng nói chế độ nô lệ "là một lựa chọn", mặc áo thun in dòng chữ "mạng sống của người da trắng cũng quan trọng". Rapper viết: "Không thể nghi ngờ, cộng đồng người da đen là nền tảng của con người tôi. Tôi rất xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng. Tôi yêu tất cả chúng ta".

Cũng trong bài, Ye cho biết vợ - kiến trúc sư Bianca Censori, 31 tuổi - khuyến khích anh tìm sự giúp đỡ trước khi cuộc đời chạm đáy. Sau đó, anh tìm thấy sự an ủi từ diễn đàn Reddit. Ở đó, anh đọc nhiều câu chuyện của những người gặp vấn đề tinh thần giống mình, cảm thấy bản thân không đơn độc. Giờ đây, Ye nói đã lấy lại sự sáng suốt nhờ uống thuốc, trị liệu, tập thể dục và duy trì lối sống lành mạnh. Hiện anh tập trung năng lượng cho các dự án nghệ thuật tích cực, ý nghĩa như âm nhạc, thời trang cũng như các ý tưởng có ích cho xã hội.

"Tôi không cầu xin được cảm thông hay bỏ qua lỗi lầm, dù tôi cũng mong mọi người tha thứ. Hôm nay, tôi viết những dòng này chỉ đơn giản xin sự kiên nhẫn, thấu hiểu từ các bạn khi tôi đang trên đường trở về nhà", Kanye West khép lại tâm thư.

Kanye West bên vợ kém 18 tuổi - Bianca Censori. Ảnh: Backgrid

Theo Variety, Kanye West công bố bài viết trước thềm phát hành album mới - Bully - sau thời gian dài ấp ủ. Đĩa nhạc dự kiến ra mắt vào ngày 30/1. Anh có một năm thị phi từ khi cùng vợ tham dự Lễ trao giải Grammy đầu tháng 2/2025. Khi đó, Bianca gây sốc với bộ váy "mặc như khỏa thân", dấy lên nghi vấn rapper buộc vợ diện đồ phản cảm. Không lâu sau, Ye thừa nhận kiểm soát vợ nhưng không ép vợ chọn đồ xuyên thấu thông qua một bài viết trên X. Thời điểm đó, anh liên tục đăng bài có nội dung phân biệt chủng tộc, thể hiện quan điểm thù địch.

Kanye West, sinh năm 1977 tại Atlanta (Mỹ), bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 1996. Sau đó, anh trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế kỷ 21 khi bán được hơn 140 triệu bản thu và giành 24 giải Grammy. Tháng 2/2021, Kim Kardashian đệ đơn ly dị ca sĩ sau gần bảy năm chung sống. Năm 2022, anh kết hôn Bianca Censori - người từng là cấp dưới của anh.

