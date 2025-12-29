Chiều mai khai mạc Diễn đàn Make in Viet Nam 2025

Diễn đàn Make in Viet Nam 2025 là diễn đàn chính sách, kết hợp không gian trưng bày hơn 50 sản phẩm công nghệ số do doanh nghiệp Việt phát triển.

Chiều 30/12, Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Make in Viet Nam) lần thứ bảy sẽ khai mạc tại Trung tâm hội nghị Vin Palace Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).

Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, với quy mô 1.500 đại biểu, là đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức kinh tế, cơ quan ngoại giao và nhà đầu tư nước ngoài.

Robot hình người do các kỹ sư trong nước thiết kế, phát triển. Ảnh: Trọng Đạt

Song song với các phiên thảo luận, diễn đàn tổ chức không gian trưng bày, trình diễn sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp Việt. Khu vực trình diễn tập trung vào sản phẩm công nghệ chiến lược như robot, UAV, nền tảng AI và hơn 50 sản phẩm công nghệ số tiêu biểu. Các gian trải nghiệm được bố trí theo 8 hạng mục để khách tham quan tương tác trực tiếp.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ tổng kết hành trình Make in Viet Nam giai đoạn 2020-2025, đồng thời công bố định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030.

Lễ trao Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2025 cũng diễn ra cùng ngày với hoạt động triển lãm.

Tại họp báo của Bộ Khoa học và Công nghệ sáng 1/12, ông Trương Hữu Chung, Trưởng phòng Xúc tiến thương mại và đầu tư - Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, cho hay chủ đề của diễn đàn năm nay là "Hành trình kiến tạo Make in Viet Nam - Đổi mới sản xuất số, xây dựng Việt Nam số hùng cường, thịnh vượng".

Ông cho biết diễn đàn sẽ truyền tải các định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghiệp chiến lược, công nghiệp bán dẫn và ứng dụng AI theo cách tiếp cận của Việt Nam. Mục tiêu là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khơi dậy năng lực sáng tạo trí tuệ Việt Nam và kết nối cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số để hình thành một hệ sinh thái mạnh, đủ sức dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

Trọng Đạt

