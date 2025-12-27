Công ty Việt mở rộng mạng lưới sang Mỹ Latinh để 'tối ưu múi giờ'

Công ty phần mềm Việt Nam Rikkeisoft đầu tư vào Entropy - công ty dịch vụ công nghệ thông tin hoạt động tại Mỹ Latinh, nhằm tối ưu hoạt động theo múi giờ.

Trong thông báo ngày 27/12, RKTech - pháp nhân của Rikkeisoft tại Mỹ, cho biết đã đầu tư chiến lược vào Entropy. Đây là thương vụ M&A đầu tiên của Rikkeisoft kể từ khi nhận khoản đầu tư chiến lược từ tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản, nhưng thỏa thuận cụ thể không được tiết lộ.

Entropy là công ty dịch vụ công nghệ thông tin có trụ sở tại Mỹ, cung cấp các giải pháp kỹ thuật thông qua đội ngũ nhân sự tại Argentina, Brazil, Colombia, Tây Ban Nha, Italy và Bồ Đào Nha.

Theo đại diện RKTech, việc hợp tác giúp công ty đẩy mạnh mô hình "Best Shore Initiative" - mô hình triển khai kết hợp ba lớp nhân sự: đội ngũ làm việc trực tiếp tại thị trường khách hàng (onshore), đội ngũ ở khu vực lân cận, cùng múi giờ (nearshore) và đội ngũ quy mô lớn tại các trung tâm công nghệ toàn cầu (offshore). Việc đưa các nhóm nearshore của Entropy vào hệ thống offshore hiện có giúp RKTech phối hợp hiệu quả hơn giữa các đội, duy trì quá trình triển khai liên tục và rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm.

"Sự kết hợp giữa các đội ngũ tại Mỹ Latinh và hệ thống trung tâm tại châu Á giúp tối ưu múi giờ, tăng khả năng mở rộng và nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng trên phạm vi toàn cầu", ông Bùi Hoàng Tùng, CEO RKTech, nói.

Kỹ sư Rikkeisoft tại văn phòng ở Việt Nam. Ảnh: Thu Hường

Theo đại diện Rikkeisoft, Mỹ Latinh được đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng của ngành công nghệ toàn cầu, đồng thời cũng là khu vực có mức độ cạnh tranh ngày càng cao. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam ưu tiên mở rộng tại các thị trường gần, Rikkeisoft cho biết họ muốn chủ động đầu tư và hiện diện sớm tại thị trường Mỹ Latinh.

Trong công bố hợp tác, đại diện Entropy cũng đánh giá sự kết hợp giữa hệ sinh thái công nghệ thông tin hiện tại ở Argentina của RKTech và mạng lưới triển khai toàn cầu sẽ "tạo nên một lợi thế khác biệt". "Thông qua hợp tác, chúng tôi kỳ vọng xây dựng một mô hình cân bằng giữa chất lượng kỹ thuật cao và hiệu quả chi phí ở quy mô toàn cầu", đại diện Entropy cho biết.

Rikkeisoft được các kỹ sư Việt thành lập năm 2012, hiện là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ số lớn với hơn 2.200 nhân sự, hoạt động tại 5 thị trường, nổi bật với dịch vụ phần mềm gia công (outsourcing) và Nhật Bản là thị trường lớn nhất, sau đó mở rộng sang Mỹ với tên RKTech.

Ông Bùi Hoàng Tùng - CEO RKTech (bên phải, hàng trên) trong buổi ký kết. Ảnh: Thu Hường

Tại sự kiện hồi tháng 10, ông Tạ Sơn Tùng, nhà đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Rikkeisoft, chia sẻ về mục tiêu sẽ thực hiện IPO và hướng tới trở thành "unicorn công nghệ" Việt Nam. Doanh nghiệp này dự kiến đầu tư mạnh vào AI và coi là động lực tăng trưởng, đồng thời phát triển nguồn nhân lực thông qua hợp tác với các trường đại học, mở rộng thị trường toàn cầu, chuyển từ outsourcing sang cung cấp giải pháp tư vấn công nghệ.

Lưu Quý