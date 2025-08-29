Chiếu 50 phim tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Êkíp "Em bé Hà Nội", "Địa đạo" sẽ gặp gỡ khán giả sau buổi chiếu phim tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Hoạt động diễn ra tại không gian giới thiệu về điện ảnh Việt, trong khuôn khổ triển lãm ở Đông Anh. Dịp này, ban tổ chức chiếu miễn phí 50 bộ phim nhiều thể loại: hoạt hình, tình cảm gia đình, những tác phẩm kinh điển một thời. Các tác phẩm được chiếu vào các khung giờ nối nhau trong ngày để khán giả có nhiều lựa chọn. Phòng chiếu có diện tích gần 200 m2, bố trí 150 ghế ngồi.

>>> Lịch chiếu phim tại triển lãm

Tại buổi khai mạc sáng 28/8, người xem giao lưu cùng đạo diễn Phi Tiến Sơn, họa sĩ Vũ Việt Hưng, diễn viên Cao Thùy Linh (nữ chính trong Đào, phở và piano), trải nghiệm nhập vai chiến sĩ trên phim trường số, tái hiện bối cảnh phim. Khoảng 10h30, NSND Tự Long mặc cổ phục, dẫn đầu đoàn phim huyền sử Hộ linh tráng sĩ diễu hành từ Nhà triển lãm khu A đến khu vực trung tâm. Chiều cùng ngày, đoàn Lật mặt 7 gặp gỡ khán giả.

Nghệ sĩ Tự Long diễu hành ở Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm NSND Tự Long nhảy theo điệu nhạc khi diễu hành quảng bá phim cùng đoàn "Hộ linh tráng sĩ" tại triển lãm sáng 28/8. Video: Phương Linh

Dự kiến ngày 29/8, đoàn Anh thầy ngôi sao có buổi giao lưu vào 16h. Phim điện ảnh ra mắt năm 2019, kể về Hoàng (Huyme đóng), một giáo viên phải ra đảo xa công tác, chán ghét cuộc sống ở nơi thiếu thốn nhưng dần thay đổi trước tình cảm của người dân đảo. OST phim - Bài ca tôm cá - gây ấn tượng với trẻ nhỏ nhờ giai điệu vui tươi, đậm chất miền biển, đạt 49 triệu lượt xem trên YouTube.

Trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật (30-31/8), ban tổ chức chiếu nhiều phim hoạt hình như Dế Mèn, Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Maika - Cô bé tới từ hành tinh khác. Tác phẩm về tình cảm gia đình Nhà gia tiên, do Huỳnh Lập đạo diễn, Phương Mỹ Chi đóng chính cũng được phát lại, đoàn phim có buổi giao lưu với khán giả ngày 1/9.

Poster "Địa đạo". Ảnh: HK Film

Tác phẩm lấy bối cảnh chiến tranh ở Củ Chi Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được chiếu 14h cùng ngày, kết hợp gặp mặt nghệ sĩ lúc 16h. Ngoài ra, triển lãm chiếu lại những tác phẩm đề tài chiến tranh cách mạng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh như Chung một dòng sông (ngày 2/9), Em bé Hà Nội (ngày 3/9), Hồ Chí Minh hình ảnh của Người (1/9).

Bên cạnh hoạt động chiếu phim là loạt chương trình nghệ thuật miễn phí, dự kiến đón hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm. Bộ Công an chủ trì chương trình lúc 20h ngày 30/8 tại Sân Bắc. UBND TP Hà Nội có Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam (31/8), quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Thu Huyền, Đăng Dương, Đông Hùng, Oplus, Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú. UBND TP Huế tổ chức sự kiện ngày 2/9. Lễ bế mạc diễn ra tối 5/9 với chương trình nghệ thuật 80 năm - Con đường vinh quang.

Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc được tổ chức trên diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh và thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của doanh nghiệp.

Không gian được chia thành ba phân khu chính gồm: Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); Phân khu triển lãm ngoài trời (Các sân: Đông, Tây, Nam, Bắc); Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A).

Triển lãm trưng bày thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số, trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng.

Sự kiện mở cửa 9h - 22h từ 29/8 đến 5/9, riêng ngày 28/8 mở cửa từ 13h cho du khách trong nước và quốc tế tham quan.

Châu Anh