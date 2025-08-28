Khán giả thử đóng 'Đào, phở và piano' trên phim trường số

Nhiều khán giả nhập vai chiến sĩ, quay một đoạn video ngắn trên phim trường số, tái hiện không gian bối cảnh phim "Đào, phở và piano".

Hoạt động diễn ra tại không gian giới thiệu về điện ảnh Việt Nam, tại triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm, khai mạc sáng 28/8. Khu vực giới thiệu phim trường số thu hút nhiều người xem, với hoạt động nhập vai trong bộ phim của đạo diễn Phi Tiến Sơn.

Khán giả nhiều lứa tuổi được hướng dẫn quay một đoạn video ngắn trên nền phông xanh. Các máy quay tự động tương tác trực tiếp, kết quả được hiển thị trên màn hình bên cạnh. Ban tổ chức sẽ gửi video cho khán giả ngay sau đó. Ở phim trường, êkíp sắp xếp các đạo cụ như áo cờ Tổ quốc, áo trấn thủ, súng giả, để người xem nhập vai.

Hoạt động bắt đầu từ 9h, thu hút vài chục người tham gia khi mới mở cửa. Đến buổi trưa, nhiều khán giả mặc áo dài đến quay video. Phạm Thùy Trang, 34 tuổi, hóa thân cô gái Hà Nội vui mừng sau khi nhận tin chiến thắng. "Tôi rất vui, cảm thấy mình như một diễn viên thực thụ", Thùy Trang nói.

Phim trường số (Virtual Production) cho phép đưa khán giả vào không gian 3D, giúp họ có thể tương tác với bối cảnh. Êkíp kết hợp với cánh tay robot quay phim đồng bộ giữa camera ảo và thật. Công nghệ này tạo nên những góc máy chính xác, sinh động. Trong tương lai, phim trường số giúp xây dựng các bối cảnh khổng lồ với chi phí hợp lý.

Ông Vũ Duy Nam, giám đốc Cine Plus, cho biết đơn vị dùng công nghệ để mô phỏng lại phim trường Đào, phở và piano ngoài đời: "Phim trường số là một giải pháp điện ảnh, giúp xây dựng các bối cảnh lịch sử hoàng tráng bằng kỹ thuật tiên tiến. Mọi khán giả có thể đi vào khuôn hình nhờ không gian ảo". Đạo diễn Phi Tiến Sơn nhận định phim trường số mở ra những người làm phim một cơ hội thực hiện những bối cảnh phức tạp, chỉ dám tưởng tượng trong đầu. Ông đã trao đổi với đơn vị thực hiện dự án để có thể hợp tác trong những dự án tương lai.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ văn hóa Phạm Lan Oanh trải nghiệm hoạt động, cho biết vui khi có kỷ niệm cùng thước phim về lịch sử dân tộc. ""Không gian có công nghệ hiện đại, các kỹ thuật viên vận hành trơn tru, hướng dẫn mọi người kỹ càng để hòa nhập bối cảnh", bà nhận xét.

Diễn viên Thùy Linh, nữ chính Đào, phở và piano, xúc động khi chứng kiến một số phân đoạn của tác phẩm được tái hiện. Tác phẩm lấy bối cảnh Hà Nội trong cuộc chiến 60 ngày đêm cuối năm 1946, đầu năm 1947, ca ngợi tinh thần của chiến sĩ, nhân dân Hà Nội thời bom đạn. Phim tạo ra "cơn sốt" săn vé dịp đầu năm ngoái, đạt doanh thu khoảng 23 tỷ đồng, với giá vé 50.000 đồng, thấp hơn các phim tư nhân. Tác phẩm thu hồi được vốn đầu tư, là phim do Nhà nước sản xuất hiếm hoi cán mốc này.

Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc được tổ chức trên diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh và thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của doanh nghiệp.

Không gian được chia thành ba phân khu chính gồm: Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); Phân khu triển lãm ngoài trời (Các sân: Đông, Tây, Nam, Bắc); Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A).

Triển lãm trưng bày thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số, trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng.

Sự kiện mở cửa 9h - 22h từ 29/8 đến 5/9, riêng ngày 28/8 mở cửa từ 13h cho du khách trong nước và quốc tế tham quan.

Hà Thu